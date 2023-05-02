ماهر يونس للرسالة: خضر عدنان تعرض لعملية تصفية متعمدة

أكدّ عميد الأسرى الأسير المحرر ماهر يونس، أنّ حادثة استشهاد القيادي خضر عدنان، تعتبر قتل عمد، ضمن مسلسل ممنهج تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، والمرضى منهم تحديدا.

واعتبر يونس في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، استشهاد عدنان "َضريبة الدم في سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي تجاه الأسرى".

وقال يونس إن عدنان اعتقل إداريا، ولم يخضع لمحاكمة، وكان في زنزانة، ضمن سيناريو معدّ سلفا لقتله بشكل متعمد.

وتساءل يونس، "هل هناك محاسب؟ وهل ننتظر استشهاد الرفيق وليد دقة؟، وأين المؤسسات الرسمية والشعبية؟، ولمتى سيظل واقع أسرانا بهذه الطريقة؟"

وطالب بضرورة إسناد الحركة الأسيرة عبر رفع همومها وقضاياها والتواصل مع قوى الخارج، لضمان حشد الدعم الحقيقي وإحراج حكومة الاحتلال عبر إبراز صلفها وعنجهيتها.

ويبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (237) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بينهم 13 شهيد محتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.