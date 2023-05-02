المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: الشهيد خضر عدنان ارتقى دون أن يرفع الراية

نددت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بسياسة الاهمال الانساني والطبي التي تمارسها ادارة سجون الاحتلال وذهب ضحيتها صباح هذا اليوم الشهيد الشيخ خضر عدنان بعد اضراب عن الطعام استمر ٨٧ يوما متواصلا دون اي التفات لوضعه الصحي المتدهور.

وقالت الامانة العامة في بيان صدر عن الدائرة الاعلامية اليوم، "إن الشيخ خضر عدنان يلتحق اليوم في كوكبة شهداء الحركة الاسيرة الفلسطينية منذ سبعينيات القرن الماضي فقد سبقه إلى المجد، عبد القادر أبو الفحم وراسم حلاوة وعلي الجعفري وانيس دولة واسحق مراغة وحسين عبيدات وغيرهم، من شهداء العزة والكرامة ورفض القيد والاهمال الطبي" الموت البطيء" واخرهم الشهيد ناصر أبو حميد".

وأكدت الامانة العامة ان الشيخ خضر ابن قرية عرابة جنين الباسلة، رحل دون أن يرفع الراية ويعلن الاستسلام كما ارادت له ذلك ادارة سجون الاحتلال التي تمارس سياسة تصفوية متعمدة ضد اسرانا وخاصة في عهد المغرق بالتطرف ايتمار بن غفير الذي اعطى ضوء اخضر بإعدام الشيخ الشهيد.

وقال البيان، :"إن هذه المأساة التي حلت اولا بأسرة الشيخ خضر عدنان خاصة والشعب الفلسطيني والحركة الاسيرة عامة، تقرع جدران خزان العالم الحر بأن كفى ظلما للشعب الفلسطيني وكفى سجونا وتعذيبا وقتلا وبطشا برجاله ونسائه وشيوخه واطفاله".

وشدد على أن هذا الاحتلال المستبيح للدم الفلسطيني يوميا ولكافة مقدراته، لا يمكن له أن يرتدع ويكف يده عن شعبنا الاعزل، الا بقوة دولية رادعة وحازمة تضع حدا لكل هذه الجرائم الانسانية التي ترتكب باسم الحفاظ على الامن.

وترحمت الامانة العامة على الشهيد خضر عدنان وتقدمت بالتعازي والمواساة من اسرته الصابرة المحتسبة ومن الحركة الاسيرة في السجون ومن ابناء شعبنا في الوطن والشتات الذين فقدوا هذا الصباح قامة وطنية باسقة طالتها يد الهمجية الاحتلالية .