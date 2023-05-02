طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

شنت طائرات حربية (إسرائيلية) مساء الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع ونقاط ضبط للمقاومة في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن جيشه بدأ شن سلسلة هجمات على مواقع وأهداف في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بقصف طائرات الاستطلاع الحربية موقع قريش والبيدر ومبنى السفينة (سابقا) شمال غرب مدينة غزة.

وأضاف أن طائرات حربية بدون طيار أغارت بعدة صواريخ على موقع مبنى السفينة (سابقا) غرب مدينة غزة، قبل أن تغير طائرات حربية، بثلاثة صواريخ على نفس الموقع.وجنوب قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ موقعا للمقاومة في مدينة خانيونس.

كما أوضح مراسلنا استهداف طائرات الاحتلال الحربية لموقع الإدارة المدنية بثلاثة صواريخ شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقع بدر شمال غرب قطاع غزة بصاروخين، عقب استهدافه بوقت قصير بصاروخ من الطيران الحربي بدون طيار.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية تصدي مضادتها الأرضية لطائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة، فيما ذكر موقع واللا تعرض طائرات سلاح الجو لصواريخ مضادة في أجواء قطاع غزة خلال تنفيذها الغارات.

وقالت كتائب القسام إن الدفاعات الجوية التابعة للكتائب تتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

وذكر مراسلنا أن المقاومة عاودت قصف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية، وزعم موقع جيش الاحتلال تصدي القبة الحديدية لعدد من الصواريخ التي أطلقت على مستوطنات غلاف غزة، بعد تفعيل صفارات الانذار.

وزعم جيش الاحتلال سقوط 5 صواريخ على مستوطنات غلاف غزة.

من جهته، قال ألموغ بوكير مراسل القناة 13 العبرية إن سلاح الجو (الإسرائيلي) يهاجم أهدافًا في قطاع غزة، ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.