كتائب القسام تعلن تصدي دفاعاتها الجوية للطيران المغير على غزة

تصدّت الدفاعات الجوية التابعة لكتائب القسام للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة، كما أطلقت المقاومة رشقات من القذائف الصاروخية؛ وذلك ردًا على قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع في أنحاء قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بلاغٍ عسكري بأن دفاعاتها الجوية تصدّت للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق، بأن طائرات العدو الحربية استهدفت بعدة صواريخ موقعًا للمقاومة غرب مدينة غزة.



وسمعت انفجارات قوية وعنيفة في أرجاء المدينة، فيما شوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهدافات.



وجنوب قطاع غزة، أغارت طائرات العدو الحربية بصاروخ واحد على الأقل على موقع غربي مدينة خان يونس.



كما أغارت الطائرات الحربية، على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة، فيما قصفت بعدد من الصواريخ على موقع شرق مدينة غزة.