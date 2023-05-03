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^200 مثال: غزة العزة

حمل الاحتلال مسؤولية استمرار العدوان

هنية يجري اتصالات مع مصر وقطر لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

غزة- الرسالة نت

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على غزة.

وحمل هنية في بيان صحفي مساء الثلاثاء، الاحتلال مسئولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أكدت أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه.

وشنت طائرات حربية (إسرائيلية) مساء الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع ونقاط ضبط للمقاومة في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب استشهاد الأسير المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون الاحتلال خضر عدنان.

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