هنية يجري اتصالات مع مصر وقطر ومبعوث الأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على غزة.

وحمل هنية في بيان صحفي مساء الثلاثاء، الاحتلال مسئولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم.

كما أجرى هنية، اتصالًا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند حول العدوان الصهيوني على شعبنا وآخره ما تتعرض له غزة الآن، ويُحمّل الاحتلال مسئولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أكدت أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه.

وشنت طائرات حربية (إسرائيلية) مساء الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع ونقاط ضبط للمقاومة في قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب استشهاد الأسير المضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون الاحتلال خضر عدنان.