القسام تزف 3 من مجاهديها في نابلس

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى شعبنا وأمتنا كوكبةً من شهدائها الأفذاذ، أصحاب الرد السريع وأبطال الانتصار للأقصى وحرائره من ضفة العياش، الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس بعد اشتباكٍ مع قوات الاحتلال التي حاصرتهم في البلدة القديمة بمدينة نابلس الإباء.

وذكرت كتائب القسام في بيان عسكري أن الشهداء هم: الشهيد القسامي المجاهد حسن قطناني، والشهيد القسامي المجاهد معاذ المصري، والشهيد القسامي المجاهد إبراهيم جبر.

وأكدت الكتائب أن شعبنا وأمتنا سيظلان على عهد الشهداء، وفيةً للمسرى والأسرى، وأن شعبنا سيجدنا دوماً في الصف الأول في كل ميدان للكرامة والثأر والانتصار.