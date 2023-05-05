أبو الأناشيد الوطنية.. وفاة الفنان اللبناني إيلي شويري

أعلنت صحيفة النهار اللبناني أمس الخميس، وفاة الفنان اللبناني والملحن إيلي شويري، عن عمر 84 عامًا، بعد مسيرة فنية كبيرة.

واشتهر الفنان "شويري" بلقب "أبو الأناشيد الوطنية" في لبنان، حيث ترجم منذ بداياته الفنية عشقه لبلده بالأناشيد، ومنها "بكتب إسمك يا بلادي" التي ألّفها ولحّنها عام 1973.

ومن أبرز أعماله أيضاً "صف العسكر"، و "يا أهل الأرض"، وأغنية "تعلا وتتعمر يا دار" التي غنتها صباح، و"أيام اللولو" بصوت الشحرورة وسميرة توفيق.

وكان الرئيس اللبناني الأسبق ميشال عون، قد كرم "شويري"، مانحاً إياه وسام الأرز الوطني في حفل أُقيم في القصر الرئاسي في بيروت.

ويفتخر "شويري" أيضاً بكونه وُلد في العصر الذهبي للفن مع محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، ورياض السنباطي، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبد المطلب، وفايزة أحمد، وغيرهم من عمالقة الفن الذين تركوا بصمة لا تُمحى في عالم الأغنية العربية.