تردد قناة اون تايم سبورت 1 على نايل سات HD بالتحديث الجديد 2023، تصدرت محركات البحث "جوجل" في الآونة الأخيرة البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 الحديثة، لمشاهدة المباريات الكروية.

وتُعتبر قناة أون تايم سبورت 1 من أهم القنوات الرياضية المصرية الناقلة لمباريات الدوري المصري ومختلف الألعاب الرياضية في مصر.

ينقل لكم موقع "الرسالة نت" تردد قناة أون تايم سبورت 1، لمشاهدة المباريات المتصدرة و المباريات الرياضية.

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تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

ايه اليوم الحلو دا 😍🦅🎵 pic.twitter.com/qRhkJln5EY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 5, 2023

ضبط تردد أون تايم سبورت

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري:

الضغط على خانة القائمة باستخدام الريموت.

سوف تظهر قائمة متعددة يتم الضغط على خانة التركيب.

ثم الضغط على خانة التثبيت ثم تحديد القمر الصناعي.

يتم كتابة التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ في الخانات المخصص.

ثم يتطلب الضغط على كلمة بحث.

يبدأ الجهاز في البحث عن القنوات وبعد الانتهاء من البحث يتم الضغط على كلمة حفظ.

سوف تثبت قناة أون تايم سبورت على الجهاز بسهولة ويمكن مشاهدتها على الفور.

ويذكر أن انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز، التي جمعت بين الفريقين في إطار نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، عقب فوزه على بيراميدز، بهدف دون رد، سجله علي معلول من ركلة جزاء.

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