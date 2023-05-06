حماس: شهيدا طولكرم من كتائب القسام

زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدين القسّاميين حمزة جميل خريوش (22 عامًا)، وسامر صلاح الشافعي (22 عامًا).

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الشهيدان اللذين ارتقيا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم، من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

وأضافت "نُحيّي أبطال المقاومة الذين استطاعوا اكتشاف أمر القوة الصهيونية الخاصة، وخاضوا معها اشتباكا ضاريا وأوقعوا في صفوفها إصابات محقّقة".

وأكدت حماس أن "دماء الشهداء التي سالت على ثرى طولكرم اليوم ستكون وقود ثورة في وجه المحتل الغاصب".

وشددت على أن "تصاعد جرائم الاحتلال ونزيف الدم الفلسطيني المتواصل والخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك يستدعي مواصلة اليقظة والنفير واستنهاض كل الطاقات الشعبية والميدانية لصد العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".

واستشهد شابان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال، صباح اليوم، في طولكرم.