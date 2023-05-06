عض الأطفال.. 7 أسباب و11 حلّا

في إحدى الزيارات المعتادة للطبيب، عندما كان نجلي عمر في العام الثاني من عمره، وجه الطبيب لنا سؤالًا "هل يقوم طفلكم بالعض؟".. تفاجأنا من سؤاله واستفسرنا عن السبب، بدأ بالشرح لنا، ولكن انشغاله في الوضع الصحي لعمر حال دون استكمال الشرح.

لماذا يُقدم الطفل دون العامين على هذا السلوك؟ وهل للبيئة التي ينشأ فيها الطفل دور في ذلك؟ وماذا عن التواصل وإيجاد الطفل وسيلة لذلك؟ وكيف يجب على الوالدين تجنب هذا السلوك السلبي، حتى لا يُعزز لدى الطفل؟.. كل ذلك وأكثر تجدونه في هذا المقال.

اكتشاف البيئة

تختلف أسباب سلوك العض لدى الأطفال، فيبدأ الأمر بمحاولة اكتشاف بيئتهم عن طريق وضع كل شيء في فمهم، وقد يتطور ليصبح لغة التواصل والتعبير، ورغم أنه سلوك شائع لدى الصغار، فإنه يسبب العديد من المشاكل للطفل نفسه والأم والأطفال الذين يحتكون به.

وقد لا يكون التواصل سهلا مع الأطفال في هذه السن الصغيرة، لكنه ليس مستحيلا، كما أن معرفة الأسباب يمكن أن تساعدنا في تجنب ما يثير هذا السلوك لدى الطفل.

لغة التواصل

التعبير عن المشاعر شفهيا أمر لا يقدر عليه الأطفال بهذا العمر، ولذلك قد يلجؤون لطرق عدة؛ من بينها استخدام العض.

وقالت أوبين ستامر، الحاصلة على دكتوراه في طب نفس الأطفال، إن "الأطفال لا يتمتعون بالمهارات اللغوية للتعبير عن شعورهم، لذا يستخدمون العض للتعبير عن مشاعرهم؛ سواء كانت إيجابية مثل الحماس، أو سلبية مثل الإحباط والملل والغضب وغيرها".

ألم التسنين

التسنين (نمو الأسنان اللبنية) من أكثر العوامل التي تدفع الطفل للعض أو البحث عن أشياء صلبة ووضعها في فمه؛ في محاولة لتخفيف الألم.

وسيلة دفاع

إذا تعدى طفل آخر على ابنك أو قام بأخذ شيء من ممتلكاته، ولم يتعلم بعد صغيرك كيفية التعبير عن نفسه، قد يستخدم وسيلته الوحيدة في التواصل، ويدافع عن نفسه بِعَضّ الطفل الآخر لاسترجاع حقه.

استكشاف المحيط

أوضحت جوديث جارارد، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس، أن "العض عادة ما يكون مجرد شكل من أشكال الاستكشاف الحسي لدى الأطفال، فهم يحبون الشعور بالأشياء شفهيا، هذه وسيلتهم للتعرف على العالم".

اكتشاف نتيجة سلوكياتهم

يكتشف الأطفال في هذا العمر النتائج المترتبة على أفعالهم المختلفة، ومن ضمن ما يودون اكتشافه هو ما سيحدث إذا قام بِعَضّ صديقه أو زميله في الروضة، ثم يسجل استجابة البيئة حوله لهذا السلوك.

الجوع والنعاس والإرهاق

قد يستخدم الطفل العض للتعبير عن احتياجاته الملحة، مثل الجوع أو النعاس أو الإرهاق الشديد.

كيف تساعدين صغيرك؟

مع صعوبة التواصل مع الأطفال في هذه السن باستخدام الكلمات، مهمتك الآن هي استخدام أساليب أخرى فعالة لتوجيه ابنك بعيدا عن هذا السلوك.

عبّرِي عن رفضكِ بهدوء

قد لا يفهم صغيرك معنى الكلمات الآن، لكنه يسجل مشاعرك وردود أفعالك حيال تصرفاته، لذلك حاولي تعليمه أن هذا السلوك مؤذ وغير مقبول عن طريق استخدام كلمات قليلة بنبرة وتعبيرات وجه حازمة، دون إخافته أو تهديده.

ويمكنك تكرار العبارة ذاتها بنبرة قوية كل مرة، مثل قول "لا تعض.. العض يؤلم".

استعيني بأدوات تخفيف الألم

إذا كان طفلك يستخدم العض لتخفيف ألم أسنانه، قدمي له لعب الأطفال المخصصة للتسنين، أو أطعمة صلبة أو مقرمشة مثل البسكويت أو أعواد الجزر أو قطع التفاح.

شجعيه على استخدام الكلمات

بين عمر 12 إلى 18 شهرا، يبدأ الأطفال في نطق كلماتهم الأولى، وخلال هذه المرحلة، تنصح الطبيبة النفسية ستامر بتشجيع الطفل على استخدام الكلمات للتعبير عن نفسه عند الغضب، أو طلب المساعدة منك.

لا تعززي سلوكه

تنصح جريتشن كينيل، مؤلفة كتاب "دون عض" (No Biting)، بعدم ترك الطفل يتمتع بالأشياء التي استخدم سلوكا عدوانيا للحصول عليها، وقالت: "إذا نجحت إستراتيجيته، سيواصل استخدامها للحصول على ما يريد".

لا تغفلي عنه

بملاحظة طفلك، ستجدين أن هناك بعض المؤشرات والمواقف المتكررة تؤدي لاستخدامه العض، وعند الوجود مع الآخرين، ​​راقبي طفلك عن كثب، وعند توقع استخدامه للعض بسبب تعرضه لأي من المواقف التي تزعجه، حاولي التدخل قبل أن يقع ما يثير مشاعره.

وإذا قام بِعَضّ طفل آخر بالفعل، أخرجي ابنك من وسط الأطفال، وابقي معه وحاولي تهدئته، ثم وضحي له أن العض مؤلم للآخرين، وكرري عليه الطرق البديلة للتعبير عن مشاعره بدلا من العض، حتى يتعلم كيفية التعامل مع مشاعره بشكل مختلف في المرة المقبلة.

أعطيه المزيد من الاهتمام

أحد أسباب سلوك العض هو محاولة جذب انتباه الوالدين، خاصة خلال التغيرات الكبيرة في حياة الطفل، مثل فترة الفطام أو عند قدوم أخ له، وقد يساعد إعطاؤه المزيد من الاهتمام في شعوره بالأمان وتهدئته وعدم لجوئه لاستخدام العض.

امدحي تصرفه اللطيف

استخدمي التعزيز الإيجابي عندما يتصرف طفلك بلطف مع الآخرين، وكلما زاد اهتمامك بالسلوك الجيد، زادت رغبته في تكراره.

اقرئي له القصص

يمكنك الاستعانة بكتب وقصص مصورة أو مقاطع فيديو حول العض، اقضي وقتا مع طفلك واشرحي له بينما يشاهد الصور، وكرري ذلك معه.

لا تستخدمي العض

تجنبي استخدام العض مع طفلك في اللعب أو المزاح، وإذا كان أحد أفراد العائلة يستخدم العض في اللعب مع طفلك، يمكنك توضيح رفضك لهذا اللعب وتأثيره على طفلك.

لا تُعامليه بالمثل "العض"

لا تستجيبي لنصائح البعض بأن عض الطفل بالمثل عندما يعض غيره يعلمه أن هذا السلوك مؤلم ويكف عنه، فهذا ليس صحيحا، وحذرت فيفيان واشنطن، أستاذة الطفولة المبكرة في جامعة ولاية ميشيغان، من الإساءة للطفل جسديا أو نفسيا، إذ قد يجعله ذلك عدوانيا أكثر.

تجنبي وصفه بـ "العاضّ"

وتجنبي كذلك وصف طفلك بأنه "عاضّ" والتحدث عن سلوكه أمامه وأمام الناس، وأشارت كيت إشلمان، عالمة نفس الأطفال، إلى أن "العض لا يعني أن طفلك سيء، لأن هذا سلوك شائع بين الأطفال، ولكن تسميته كذلك يمكن أن تؤثر سلبا على صورة طفلك عن نفسه وشعورك تجاهه".