الاحتلال يعتقل فلسطينيًا عقب اندلاع مواجهات قرب صندلة

احتشد أهالي قرية صندلة مساء السبت، عقب اعدام الشاب ديار عمري بسلاح مستوطن قرب مدخل مستوطنة "غان نر"، حيث توجهوا إلى المستوطنة واعترضت الشرطة (الإسرائيلية) طريقهم وحاولت منعهم من الوصول إليها.

وقال الناشط والصحافي رشاد عمري، "إن الشبان خرجوا للتعبير عن غضبهم في صندلة، وإن مواجهات وقعت قرب المستوطنة".

وتابع، "وصلت إلى صندلة والعائلة غير موجودة في الوقت الحالي، العائلة كلها توجهت إلى المستشفى حيث يتواجد ديار".

وأردف، "المستوطن عنصري، كان يدور نقاش بين ديار والمستوطن، واحتدم النقاش، وأخرج المستوطن سلاحه وأطلق النار".

وأضاف، "هذا شخص عنصري، ولا أعتقد أن تتم محاكمته، الكل يعلم منه هو الذي ارتكب هذه الجريمة لكن لن يحاسب".

وقمعت الشرطة (الإسرائيلية) الشبان الذين خرجوا اجتجاجًا على اعدام لشاب من صندلة ما تسبب بإصابة عدد منهم، حيث اعتقلت أحد الشبان الذي تواجدوا في المكان.

الجرمق الإخباري