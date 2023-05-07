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^200 مثال: غزة العزة

انعقاد اجتماع لجنة الاشراف على انتخابات نقابة الصحفيين

الرسالة نت- غزة

عقدت لجنة الاشراف على انتخابات نقابة الصحفيين بتاريخ السبت، اجتماعها بحضور كامل اعضاء اللجنة، الاستاذ فادي عباس، د. طالب عوض، د. طلال عوكل، والأستاذة ريما نزال، د. ماجد تربان، ومشاركة العضو المراقب الاستاذ عصام يونس.

وجرى دراسة الاعتراضات الواردة إلى اللجنة حول القائمة المترشحة والبالغ عددها ثلاث اعتراضات قدمت في المحافظات الجنوبية.

وبتدقيق اللجنة في شكل ومضمون الاعتراضات الواردة، قررت بالإجماع عدم قبول الطعون لعدم استنادها على اي اساس نظامي سليم وفق النظام المعمول به كما انه لم يرد اي اعتراض على اي شخص من المرشحين للطعن في ترشحه، وبالتالي قررت اللجنة اعتماد قائمة مرشحي شهداء الصحافة الفلسطينية لانتخابات نقابة الصحافيين ٢٠٢٣ كما وردت

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