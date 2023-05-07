قناة عبرية: (إسرائيل) تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

قالت القناة 14 العبرية أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قررت الافراج عن النائب الأردني عماد العدوان اليوم الأحد، وفق القناة 14 العبرية مساء اليوم.

ووفق القناة، فان (إسرائيل) استسلمت للضغوط التي تمارس عليها من الأردن ومن المتوقع أن تفرج عن النائب الأردني اليوم الأحد، وإعادته إلى الأردن.

وأضافت القناة: "إنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب بزعم تهريبه سلاح وذهب للضفة الغربية، قررت (إسرائيل) الإفراج عن النائب الأردني، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت الأردن كجزء من الإفراج ستتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الدولة.

وفي 23 أبريل 2023، أوقفت سلطات الاحتلال، النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، وذلك بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة.

العدوان، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن، وهو محامٍ؛ كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.