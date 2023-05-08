"حراك المعلمين" يهدد بإتخاذ إجراءات احتجاجية

قال حراك المعلمين، مساء اليوم الأحد، "أنه سيتم اتخاذ إجراءات احتجاجية في حال لم تصرف الحكومة الخصومات من المعلمين المضربين يوم غدٍ".

وأضاف الحراك في بيان له، "أنه سيصدر بياناً في حال عدم صرف الحكومة، يساوي نسبة العمل بنسبة صرف الراتب مع مراعاة عدم إغلاق العام الدراسي، ومقاطعة برنامج إيسكول، واقتصار التعليم على الحصص الصفية فقط، وقد نقاطع امتحانات الثانوية العامة".

وأكد أنه سينتظر إلى يوم غدٍ لإعلان براءتنا من مبادرة جبريل الرجوب واللجنة المركزية إن لم تصرف الخصومات، مشيراً إلى أنه سيلغي مهلة 10/9/2023 وتتحول الفعاليات إلى عدم افتتاح العام الدراسي الجديد إلا بتحقيق كامل المطالب المشروعة فوراً. وفق نص البيان.

وأشار حراك المعلمين إلى أن التعويض من حق الطالب، ولكن يجب أن يكون تحت تصرف المعلم دون تدخل خارجي، حيث ينتهي الدوام والتعويض المبني على تخطيط المعلم مع انتهاء دوام يوم 5/6/2023. وفق نص بيانه.