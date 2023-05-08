إليك أهم الطرق لتخلص من رائحة العرق.. كيف تتخلص من رائحة التعرق صيف2023،، يُعتبر التعرق من المشاكل الشائعة والمزعجة التي تواجه الكثيرين في فصل الصيف ويمكن أن يتسبب بالعديد من الإحراجات والمواقف السيئة.

فمنَ الأجدر اتّباع العديد من الإجراءات والنصائح للتخلّص من هذه المشكلة وفي هذا المقال سنستعرض بعض المقترحات المفيدة للحدّ من التعرق المفرط.

وهناك بعض النصائح لتجنب التعرق الزائد في فصل الصيف ومنها:

_استخدام مضادات العرق: تعد مضادات العرق وسيلة فعالة للتحكم في التعرق الزائد، ويمكن استخدامها بشكل يومي.

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_ارتداء الملابس القطنية: تساعد الملابس القطنية على تهوية الجسم وامتصاص العرق، وبالتالي تقليل التعرق.

_تجنب الأطعمة الحارة والمنبهات: تناول الأطعمة الحارة والمنبهات مثل القهوة والشاي يزيد من درجة حرارة الجسم وبالتالي يزيد من التعرق.

_الحفاظ على الجسم متجدد بالماء: يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف، مما يقلل من تعرق الجسم.

_ممارسة الرياضة بانتظام: تعد ممارسة الرياضة بانتظام وسيلة فعالة لتحسين وظائف الجسم وتنظيم درجة حرارته، وبالتالي الحد من التعرق الزائد.

_الحد من التوتر والقلق: يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة درجة حرارة الجسم وبالتالي التعرق الزائد، لذلك يجب تجنبهما قدر الإمكان.

_يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام بانتظام للحفاظ على الجسم منتعشًا وخاليًا من الروائح الكريهة.

الطالب علي شادي حوشية من بلدة قطنة شمال غرب #القدس يحصد المركز الأول عن #فلسطين بمسابقة الحساب الذهني، التي أقيمت في العاصمة الأردنية #عمان.😍 Posted by ‎الرسالة‎ on Sunday, May 7, 2023

_ينصح بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لأنها تنعكس على نور الشمس وتساعد في التخلص من التعرق الزائد، بينما تمتص الملابس الداكنة الحرارة وتزيد من مستويات التعرق.

_يُنصح بالحفاظ على درجة حرارة محيطة مناسبة في الصيف عن طريق تشغيل المكيف أو وضع صحن من الثلج أمام المروحة لتبريد الهواء بعض الشيء.

_كما يُنصح بغلق الستائر في فترة النهار لمنع دخول أشعة الشمس الحارقة إلى الغرفة.

علماً أنه في حالة استمرار مشكلة التعرق الزائد، يجب التحدث إلى الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج

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