شاهد|| الاحتلال يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بشروط!

اطلقت سلطات الاحتلال، مساء الإثنين، سراح الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، بعد استدعائه لساعات عدة منذ صباح اليوم في سجن المسكوبية.

وكان جهاز مخابرات الاحتلال استدعى خطيب الشيخ عكرمة صبري للتحقيق معه في مركز "المسكوبية" صباح اليوم، دون ذكر سبب الاستدعاء.

وقال الشيخ عكرمة في تصريح مصور، فور الافراج عنه، إن سلطات الاحتلال استدعته على خلفية مشاركته بكلمات يوم القدس العالمي، كما سألته عن قضايا الساعة المتعلقة باقتحامات الأقصى.

وأوضح صبري أن حديثه ركزّ على الثوابت التي يؤكد عليها دائما، حول رفضه للاقتحامات وضرورة إنهاء حالة العدوان القائمة بحق المسجد الأقصى.

من جهته، كشف خالد زبارقة محامي الشيخ عن شروط الاحتلال التي أفرج عن الشيخ بموجبها، في مقدمتها التزامه الحضور لأي تحقيق يستدعى له، ومنعه التواصل مع قنوات المنار والميادين والأقصى.

وكان قد صرّح أمس أن "التحريض المنفلت على الشيخ عكرمة صبري من المجموعات اليهودية المتطرفة يضع سلامته في خطر شديد، كون هذا التحريض يقع على آذان المجموعات التي أصبحت تمارس الإرهاب المنظم بحق كل ما هو فلسطيني".

وأكد "زبارقة" أن "الشيخ صبري لم يقم بأية مخالفة قانونية، إنما يمارس عمله الطبيعي الديني والشعبي ويتفاعل مع قضايا المجتمع الحارقة".

و استنكرت رابطة علماء فلسطين، اليوم الاثنين، استدعاء خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا فضيلة الشيخ عكرمة صبري، والذي تكرر عدة مرات علاوة على مداهمة منزله ومنعه من دخول من المسجد الأقصى فترات محددة.

وقالت الرابطة خلال بيانٍ صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي: " إننا نستنكر وندين التحريض الصهيوني المستمر ضد الشيخ عكرمة واستدعائه للتحقيق معه من قبل جهاز المخابرات الصهيونية، ونوهت الرابطة أن ما يقوم به الشيخ هو ممارسة طبيعية لعمله الديني والوطني.

وأبدت الرابطة تخوفها بأن يكون التحريض المستمر على الشيخ عكرمة من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة؛ هو خطة موضوعة لاعتقاله أو اغتياله، مما يجعل سماحة الشيخ في خطر شديد.

وأكدت الرابطة على أن الأعمال الاحتلالية الإجرامية لن تزيد شعبنا إلا صموداً وثباتاً وتمسكاً بحقوقنا وتواثبنا.

ودعت الرابطة العلماء والدعاة في أنحاء العالم لإبراز جرائم الاحتلال الصهيوني كافة وكشف وجهه القبيح، وتحريض الشعوب على الجهاد بجميع الوسائل المتاحة، والتظاهر أمام سفاراته في البلدان المتعددة تضامناً مع الشعب الفلسطيني الأعزل.