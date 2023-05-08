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بمشاركة منظمات وقوى ونقابات

شاهد|| إطلاق حملة دولية ضد قمع العمل الفلسطيني في ألمانيا

الرسالة نت - برلين

شاركت أكثر من 160 من المنظّمات والنقابات والأحزاب السياسية حول العالم في الحملة التي نظّمتها "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" كجزء من "تحالف التضامن الثوري" ضد القمع  الهمجي الممنهج الذي يواجهه  الفلسطينيون وأنصار القضية الفلسطينية في ألمانيا

ويضم "تحالف التضامن الثوري" مجموعات ومنظمات ثورية وأممية في برلين تناضل ضد الإمبريالية في ألمانيا وجميع أنحاء العالم. وقد تم تشكيل هذا التحالف كردّ جماعي ضد عددٍ من الهجمات القمعية المتطرفة التي شنّتها الدولة الألمانية خاصة في برلين منذ أبريل 2022

وبدأت حملات القمع العام الماضي بحملة تحريضٍ على مستوى الدولة ضد العمل الثوري المواجه للإمبريالية في شهر أبريل 2022، فحظرت مظاهرات يوم القدس بتاريخ 29.04.2022، وحظرت الأعلام والرموز الشيوعية خلال الاحتفال بذكرى تحرير الاتحاد السوفيتي لبرلين من النازيين في 08.05.2022، وقمع واعتداء همجي من قبل الشرطة الألمانية ضد مظاهرة كردية في برلين في 14.05.2022.

 كما حظرت جميع المظاهرات في ذكرى مرور 74 عامًا على النكبة الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، التي هُجّر فيها أكثر من 700,000 فلسطيني من منازلهم وبلداتهم بعد سلسلة من المذابح والمجازر الوحشية في جميع أنحاء فلسطين التاريخية على أيدي الميليشيات الصهيونية.

صورة واتساب بتاريخ 2023-05-08 في 15.42.19.jpg
 

وأكدّ التحالف في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ "إنشاء هذا التحالف هو ردٌّ طبيعي على القمع الذي يواجهه كل مناضلٍ ومناضلة ضد الإمبريالية في ألمانيا، وجاء من الفهم العميق بأن الدولة الألمانية جزءٌ من المعسكر الإمبريالي، ولذلك، تعرّضت الحركات المناهضة للإمبريالية تاريخياً ولا تزال تتعرض لقمع شديد من قبل الدولة، بما في ذلك استهداف النضال من أجل العدالة لفلسطين".

وردّ "تحالف التضامن الثوري" على هذه الهجمات القمعية في عام 2022 بالنزول إلى الشوارع على الرغم من حظر مظاهرات يوم النكبة تحت شعار “النضال الطبقي ضد القمع” واختار مقاومة قمع الدولة. وترافقت هذه المواجهة المباشرة لاحقًا مع تحليل مفصّل لهجمات القمع في مايو 2022، وندوات متعددة، وجلسات نقاش، واجتماعات تضامن، ورفع مستوى التنسيق بين المنظمات الأعضاء طوال العام الماضي.

وأوضح التحالف أنّ الدولة الألمانية، وظفّت هذا العام، تكتيكاتها القمعية مرة أخرى عبر إطلاق حملة تحريض على مستوى الدولة ضد العمل الفلسطيني وشبكة صامدون على وجه الخصوص، بالتنسيق العلني مع المؤسسات الصهيونية والسفارة الإسرائيلية. وامتدّت هذه الحملة التحريضية على مدار أسبوع شاركت فيها جميع وسائل الإعلام الألمانية وعدد كبير من السياسيين الألمان من كل الأحزاب. ووفّرت هذه الحملة، كما في العام السابق، الغطاء السياسي للدولة الألمانية لحظر كامل على جميع التظاهرات في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تم تنظيمها في برلين أيام 15 و 16 و 17 نيسان / أبريل.

وشمل الهجوم أيضاً فضّ مظاهرة يوم الأسير الفلسطيني في كولن يوم 15 نيسان/أبريل بحجّة “دعمها للمقاومة”. هذا القمع الهمجي ضد النضال المناهض للإمبريالية في ألمانيا نراه أيضاً في القانون رقم 129 الذي تستخدمه الدولة الألمانية لملاحقة المناضلين ضد الفاشية في ألمانيا، وخاصّة رفاقنا الأتراك والأكراد، بحسب البيان.

وأوضح التحالف  أن هذا القمع في ألمانيا يأتي في سياق القمع المتزايد في جميع أنحاء أوروبا ضد العمل الفلسطيني، من حل رابطة فلسطين ستنتصر في تولوز – فرنسا، إلى استهداف مجموعة "العمل من أجل فلسطين" في المملكة المتحدة، إلى حملة التحريض في قاعات الاتحاد الأوروبي. كل ذلك يمثل هجوماً سافراً على حرية التعبير والتظاهر في ألمانيا، ويستهدف على وجه التحديد العمل الفلسطيني المنظّم والمناهض للإمبريالية.

وأطلق"تحالف التضامن الثوري"  الحملة الدولية ضد قمع العمل الفلسطيني في ألمانيا، ضمن إجراءات وفعاليات دولية ومحلية، وتعبئة شعبية، وجهود قانونية لمواجهة قمع الدولة الألمانية، للدفاع عن حقوق شعبنا في الاحتجاج والتنظيم والنضال من أجل تحرير أوطاننا من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، ومن الصهيونية.

ونوه التحالف أن الهجوم يستهدف كل القوى التقدمية والثورية، فمن الواضح أن المصالح الإمبريالية للدولة الألمانية وتحالفها مع الإمبريالية الأمريكية ستُقدم دائمًا على الهجوم على المجتمعات المضطهدة في ألمانيا، وستعمل دوماً ضد النضال من أجل المساواة الاجتماعية، والعدالة البيئية، وحقوق الشعب الكردي غير القابلة للتصرف، وستقمع من يعمل ضد الفاشية في تركيا والإمبريالية الأمريكية، وستحارب من يعمل أجل تحرير فلسطين، ومن يقف في صف المضطهدين والمستغَلين.

وحذر البيان من أنّ الدولة الألمانية ستنخرط في المشاريع الإمبريالية الأوروبية والأمريكية وأطماعها في جميع أنحاء العالم، وستحمي أرباح الشركات الكبرى، التي تتعاون مع السياسات الفاشية في تركيا وأماكن أخرى، علاوة على انخراطها في هجمات وحروب الناتو، وفي خدمة مصالح الكيان الصهيوني داخليًا وعلى الصعيد العالمي، وكل المشاريع التي لا تخدم سوى رأس المال الألماني والبرجوازية والمعسكر الإمبريالي العالمي.

ودعا التحالف كل القوى التقدمية والثورية في ألمانيا للانضمام إلينا ليكونوا جزءً من هذه الحملة. فأصحاب الفكرالمبدئي والثوري هم الرادع الوحيد ضد هذه الهجمات القمعية. فاستسلام اليسار الألماني الرسمي وجبنه تجاه فلسطين يجرده من أي مصداقية كقوة مضادة ذات مغزى ويمنح الدولة الألمانية حرية التحكم في إطلاق جميع أدواتها القمعية على أحد أكثر القطاعات اضطهاداً في ألمانيا وهم اللاجئون.

ونبه البيان إلى أنّ مساواة “إسرائيل” باليهودية، والإدعاء بأن فظائع الكيان الصهيوني تمثل جميع أبناء العقيدة اليهودية، وطلاء جميع اليهود بدماء الشعب الفلسطيني والعربي الذي ذبحه هذا النظام الصهيوني هو بحد ذاته معاد للسامية. هذا المفهوم الذي تروج له القوى الغربية والكيان الصهيوني، والإصرار على “الهوية” العرقية القومية لـ “إسرائيل” هو إهانة لجميع رفاقنا اليهود التقدميين الذين يقاتلون معنا من أجل تحرير فلسطين.

وأضاف التحالف: "إذا كانت الدولة الألمانية مهتمة حقًا بمكافحة معاداة السامية، فستبدأ بالجماعات النازية داخل دوائرها العسكرية والشرطية والسياسية. بدلاً من أن تستغل الدولة قضية معاداة السامية كأداة قمعية ضد كل من يقف مع النضال الفلسطيني، وتحميل اللوم عن جرائمها النازية على الفلسطينيين والعرب في ألمانيا، حركة التحرير الفلسطينية  هي المناهضة للعنصرية والاستعمار وهي من ترفض المعادلة بين الصهيونية واليهودية".

وشددّ على أنّ  حركة التحرير الفلسطينية هي التي تحارب معاداة السامية والفاشية وجميع أشكال العنصرية، على عكس الحكومة الألمانية.

وجددّ التحالف تأكيده أن هذا القمع لن يخفيه، ولا يمكن منع المقاومة، فسوف نخرج إلى الشوارع ونقف متحدين ضد هجماتهم.

 

فيما يلي البيان الذي وقعته منظمات +160 حول العالم ضد القمع ضد الفلسطينيين في ألمانيا

 

نحن المنظّمات الموقّعة أدناه نعلن رفضنا القاطع وإدانتنا للحظر الذي فرضته شرطة برلين على المظاهرات في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، والتي كان من المفترض أن تتمّ خلال نهاية هذا الأسبوع بين 15 و17 نيسان/أبريل. هذا المنع ليس فقط اعتداءً على الفلسطينييّن والمجتمع العربي والداعمين للقضيّة الفلسطينيّة في برلين فحسب، بل هو تهديدٌ يطال حريّة تعبيرنا ككلّ. علاوةً على ذلك؛ فإنّها محاولةٌ لمنع الدعم لـ 4800‏ أسير فلسطيني  يكافحون من أجل حريّتهم خلف قضبان الاستعمار.

هذا الحظر هو انعكاس للعنصريّة والقمع ضد الفلسطينييّن. وبدلاً من ادعاءات معارضة معاداة السامية، فإنّ الأساس المنطقي للحظر يحتضن ويدعم المعادلة المعادية للساميّة القائلة بأن الصهيونيّة واليهوديّة متطابقتان وأنّ نظام الاحتلال هو الممثل الشرعي لليهود.

إنّ الحكومة الألمانيّة لا تهتمّ بالسلامة العامّة للمجتمع الفلسطيني والعربي في برلين – أكبر تجمّع في أوروبا من نوعه – ولا تتردّد في استغلال العنصرية وحملات التشهير لفرض شكل من أشكال العقاب الجماعي عليه.

إنّنا نعتبر هذا الحظر إعتداءً في المقام الأوّل على الأسرى الفلسطينيين وعلى الجالية الفلسطينيّة في برلين وهو محاولة لطمس الصوت الفلسطيني المتصاعد في الشتات والداعم لفلسطين ومقاومتها في ألمانيا وحول العالم، فوعي كثير من الناس بالجرائم المروّعة التي يرتكبها نظام الاحتلال الصهيوني في فلسطين ومساندتهم لشعبنا رفضاً لعنجهيّة الاحتلال في تزايد مستمرّ، وهذا ما يهدف هذا المنع لوضع حد له.

وإنّنا نعتبر هذا مشهداً مكرارًا لحظر أيّار 2022, حيث حظرت أجهزة الشرطة في برلين كافّة المظاهرات والنشاطات إحياءً لذكرى النكبة، ونحذّر من حظر آخر مماثل هذا العام، الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة. هذا الحظر هو تعبير عن العنصريّة المعادية للفلسطينيّين التي ترعاها الدولة وعن انتماء وانصياع تام للاستعمار الصهيوني وروايته. ويشكل هذا الحظر خطر خاصّ نظراً أنّ الغالبيّة العظمى من الجالية الفلسطينيّة في برلين هم لاجئون محرومون من حقهم في العودة إلى ديارهم المسلوبة منذ 75 عام.

نرفض هذا الحظر على حقّنا بالتظاهر في يوم الأسير الفلسطيني ونعلن أن صرخاتنا هي امتداد لصوت شعبنا في فلسطين المحتلّة ولن يتم إخراسها. سنستمرّ وسنكافح بصوت أعلى من أيّ وقت مضى من أجل تحرير جميع الأسرى الفلسطينييّن القابعين في سجون المستعمرة الصهيونيّة والإمبرياليّة العالميّة، ولتحرير فلسطين من النهر إلى البحر. نعلن بوضوح وحزم أن هذا النوع من القمع الحكومي لن ينجح في إخماد دعمنا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته وحركته الأسيرة التي تكافح من أجل إنهاء الاستعمار والعنصريّة.

الحريّة لفلسطين من بحرها إلى نهرها! الحريّة لجميع الأسرى الفلسطينييّن! فليسقط قمع الدولة! عاش التضامن الأممي!

SIGNATORIES

    100 Idee per la Pace, Italy

    ACTA, France

    AFPS 63 (Association France Palestine Solidarité 63), France

    AFPS Grenoble, France

    Al Yudur Palestinian Youth, Spain

    Al-Awda PRRC, United States

    Anti Capitalistas, Catalunya

    Anti Imperialist front, International

    Anticapitalistas (Spanish state)

    Asociación Americana de Juristas, International

    Association for Investment in Popular Action Committees, United States

    Association France Palestine Solidarité Nîmes, France

    Barcelona En Comú, Catalonia

    BDS Vancouver/Coast Salish Territories, Canada

    Belgian Academics and Artists for Palestine (BAA4P), Belgium

    Black Alliance for Peace Solidarity Network, United States/International

    Bruxelles Panthères, Belgium

    Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP34), France

    Canada Palestine Association

    Canada-Philippines Solidarity for Human Rights

    Canadian BDS Coalition

    CAPJPO – EuroPalestine, France

    CASI (Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran), United States/International

    Center for the Study and Preservation of Palestine, United States

    Centre for Counter Hegemonic Studies, Australia

    CGT Metal Madrid, Spanish state

    CGT Salamanca, Spanish state

    Charente Palestine Solidarité, France

    Chrysalis Theatre, Canada

    CJPME Saskatoon, Canada

    Collectif Georges Ibrahim Abdallah 38, France

    Collectif Palestine Vaincra, France

    Contrahegemonía-Argentina

    CSTEC STEs (IAC) Catalunya

    Dar al Janub, Austria

    Democratic Lawyers Association of Bangladesh

    Diputado Unidos Podemos, Enrique Santiago Romer, Spanish state

    Dones X Dones, Spanish state

    Early Childhood Development Intercultural Partnerships Program, Canada

    EATIP, Argentina

    Éirígí – For A New Republic, Ireland

    Fédération Syndicale Étudiante, France

    Free Palestine Maastricht, Netherlands

    Free Palestine Movement, United States/International

    Freedom Road Socialist Organization, United States

    Frente Antiimperialista Internacionalista, International

    Friends of the Filipino People in Struggle, International

    Front de Libération Décolonial, France

    GABRIELA BC, Canada

    Gaza Solidarity Group, Canada

    Greater Toronto 4 BDS, Canada

    Green Mountain Solidarity With Palestine, United States

    Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN, Luxembourg

    Grupo Libélulas, Spanish state

    Human Rights for All ( HR4A) Saskatchewan, Canada

    ICAHD-USA

    IJAN International Jewish Anti-Zionist Network, International

    Indiana Center for Middle East Peace, United States

    Institut für Palästinakunde e.V., Germany

    International Action Center, United States

    International Center for Palestine Studies, Netherlands

    International prisoner’s network Belgium

    International Women’s Alliance (IWA), International

    Intersindical Alternativa de Catalunya

    Izquierda Unida, Spain

    Izquierda Unida, coordinador en grupo parlamentario Mauricio Valiente Ots

    Jericho Boston, United States

    Jewish Network for Palestine, Britain

    Jewish Socialist Bund, Quebec/Canada

    Jews for Palestinian Right of Return, United States

    Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München, Germany

    Just Peace Advocates, Canada

    Juventud Chileno-Árabe por Palestina de Valdivia, Chile

    JVP Central Ohio, United States

    Kairos Sabeel Foundation Netherlands

    Kenyans For Tax Justice, Kenya

    Kommunistische Organisation, Germany

    League of Filipino Students PUP, Philippines

    Libérons Georges Abdallah 38, France

    Liga Internacional Socialista (LIS-ISL), International

    Lluita internacionalista, Catalunya

    Manu Pineda – Member of the European Parliament (The Left – GUE/NGL)

    Masar Badil, Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement, Palestine/International

    MD2Palestine, United States

    Middle East Crisis Response, United States

    Migrante BC, Canada

    Migrante NL, Netherlands

    Migrantifa Mainz, Germany

    Migrantifa NRW , Germany

    Montagsdemonstration Stuttgart, Germany

    Mouvement Citoyen Palestine, Belgium

    MRAP33, France

    MST en el Frente de Izquierda Unidad, Argentina

    Münchner Friedensbündnis, Germany

    National Lawyers Guild International Committee, United States

    National Lawyers Guild Palestine Subcommittee, United States

    National Students for Justice in Palestine, United States

    National Union of Peoples’ Lawyers – Philippines

    New Buffalo Center, United States

    New York City Jericho Amnesty Movement, United States

    Niagara Movement for Justice (NMJPI), Canada

    NorCal ISM, United States

    North New Jersey DSA BDS and Palestine Solidarity Working Group, United States

    Nouveau Parti Anticapitaliste, France

    Nouveau Parti Anticapitaliste 31, France

    Oakville Palestinian Rights Association, Canada

    Ongd AFRICANDO, Senegal

    Orléans Loiret Palestine, France

    Palästina Spricht , Germany

    Palästinakomitee Stuttgart e.V., Germany

    Palestina Komitee Rotterdam , Netherlands

    Palestina Libre de Murcia, Spanish state

    Palestinian and Jewish Unity (PAJU), Canada – Quebec

    Partido comunista de España

    Party of Communists USA

    Peace & Planet News, United States

    Pinay Sa Holland- Gabriela , Netherlands

    Plate-forme Charleroi-Palestine, Belgium

    Radical Solidarity, Netherlands

    Resistance News Network, International

    Responsable de relaciones internacionales de Izquierda Unida, Jon Rodriguez Forrest (Spain)

    Resumen Latinoamericano prensa, International

    Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, Italy

    REVOLUTION, Germany

    Révolution Permanente, France

    Revolutionaire Eenheid, Netherlands

    Revolutionäre Internationalistische Organisation / Klasse gegen Klasse, Germany

    Revolutionärer Jugendbund, Germany

    Revolutionary Communist Group – Fight Racism! Fight Imperialism!, Britain

    Roter Ring, Germany

    Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, International

    Scottish Jews Against Zionism, Scotland

    Secours Rouge Genève, Switzerland

    Secours Rouge Montréal, Quebec

    Secours Rouge Toulouse, France

    SELondonFriendsOfPalestine, Britain

    Sindicato Solidaridad Obrera, Spanish state

    Solidarität International (SI) e.V., Germany

    Solidaritätsnetzwerk Berlin, Germany

    Stop the War Machine, United States

    Students for Justice in Palestine Amsterdam, Netherlands

    Sulong UBC, Canada

    SUPER-UW, United States

    The Key (Palestine)

    The Moroccan Front to support Palestine and against normalization, Morocco

    UK-Palestine Mental Health Network, Britain

    Unidas Podemos-Galicia en Común, Spanish state

    Union Juive Française pour la Paix (UJFP), France

    Unité Communiste, France

    United National Antiwar Coalition (UNAC), United States

    US Boats to Gaza

    US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (USACBI(

    Venceremos, Partido de Trabajadorxs, Argentina

    Veterans for Peace, United States

    Veterans For Peace Chapter 72, United States

    VIB, VIVA Intifada Berlin, Germany

    Vita Books, Britain

    V-SB, Belgium/Flanders

    Women Against Military Madness, United States

    Women for Filipino Women and Children, Netherlands

    Workers Voice Socialist Movement, United States

    Workers World Party, United States

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ألمانيا القضية الفلسطينية السامية العنصرية اليهودية الاضطهاد المحرقة

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