شاهد|| إطلاق حملة دولية ضد قمع العمل الفلسطيني في ألمانيا

شاركت أكثر من 160 من المنظّمات والنقابات والأحزاب السياسية حول العالم في الحملة التي نظّمتها "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" كجزء من "تحالف التضامن الثوري" ضد القمع الهمجي الممنهج الذي يواجهه الفلسطينيون وأنصار القضية الفلسطينية في ألمانيا

ويضم "تحالف التضامن الثوري" مجموعات ومنظمات ثورية وأممية في برلين تناضل ضد الإمبريالية في ألمانيا وجميع أنحاء العالم. وقد تم تشكيل هذا التحالف كردّ جماعي ضد عددٍ من الهجمات القمعية المتطرفة التي شنّتها الدولة الألمانية خاصة في برلين منذ أبريل 2022

وبدأت حملات القمع العام الماضي بحملة تحريضٍ على مستوى الدولة ضد العمل الثوري المواجه للإمبريالية في شهر أبريل 2022، فحظرت مظاهرات يوم القدس بتاريخ 29.04.2022، وحظرت الأعلام والرموز الشيوعية خلال الاحتفال بذكرى تحرير الاتحاد السوفيتي لبرلين من النازيين في 08.05.2022، وقمع واعتداء همجي من قبل الشرطة الألمانية ضد مظاهرة كردية في برلين في 14.05.2022.

كما حظرت جميع المظاهرات في ذكرى مرور 74 عامًا على النكبة الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، التي هُجّر فيها أكثر من 700,000 فلسطيني من منازلهم وبلداتهم بعد سلسلة من المذابح والمجازر الوحشية في جميع أنحاء فلسطين التاريخية على أيدي الميليشيات الصهيونية.





وأكدّ التحالف في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ "إنشاء هذا التحالف هو ردٌّ طبيعي على القمع الذي يواجهه كل مناضلٍ ومناضلة ضد الإمبريالية في ألمانيا، وجاء من الفهم العميق بأن الدولة الألمانية جزءٌ من المعسكر الإمبريالي، ولذلك، تعرّضت الحركات المناهضة للإمبريالية تاريخياً ولا تزال تتعرض لقمع شديد من قبل الدولة، بما في ذلك استهداف النضال من أجل العدالة لفلسطين".

وردّ "تحالف التضامن الثوري" على هذه الهجمات القمعية في عام 2022 بالنزول إلى الشوارع على الرغم من حظر مظاهرات يوم النكبة تحت شعار “النضال الطبقي ضد القمع” واختار مقاومة قمع الدولة. وترافقت هذه المواجهة المباشرة لاحقًا مع تحليل مفصّل لهجمات القمع في مايو 2022، وندوات متعددة، وجلسات نقاش، واجتماعات تضامن، ورفع مستوى التنسيق بين المنظمات الأعضاء طوال العام الماضي.

وأوضح التحالف أنّ الدولة الألمانية، وظفّت هذا العام، تكتيكاتها القمعية مرة أخرى عبر إطلاق حملة تحريض على مستوى الدولة ضد العمل الفلسطيني وشبكة صامدون على وجه الخصوص، بالتنسيق العلني مع المؤسسات الصهيونية والسفارة الإسرائيلية. وامتدّت هذه الحملة التحريضية على مدار أسبوع شاركت فيها جميع وسائل الإعلام الألمانية وعدد كبير من السياسيين الألمان من كل الأحزاب. ووفّرت هذه الحملة، كما في العام السابق، الغطاء السياسي للدولة الألمانية لحظر كامل على جميع التظاهرات في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تم تنظيمها في برلين أيام 15 و 16 و 17 نيسان / أبريل.

وشمل الهجوم أيضاً فضّ مظاهرة يوم الأسير الفلسطيني في كولن يوم 15 نيسان/أبريل بحجّة “دعمها للمقاومة”. هذا القمع الهمجي ضد النضال المناهض للإمبريالية في ألمانيا نراه أيضاً في القانون رقم 129 الذي تستخدمه الدولة الألمانية لملاحقة المناضلين ضد الفاشية في ألمانيا، وخاصّة رفاقنا الأتراك والأكراد، بحسب البيان.

وأوضح التحالف أن هذا القمع في ألمانيا يأتي في سياق القمع المتزايد في جميع أنحاء أوروبا ضد العمل الفلسطيني، من حل رابطة فلسطين ستنتصر في تولوز – فرنسا، إلى استهداف مجموعة "العمل من أجل فلسطين" في المملكة المتحدة، إلى حملة التحريض في قاعات الاتحاد الأوروبي. كل ذلك يمثل هجوماً سافراً على حرية التعبير والتظاهر في ألمانيا، ويستهدف على وجه التحديد العمل الفلسطيني المنظّم والمناهض للإمبريالية.

وأطلق"تحالف التضامن الثوري" الحملة الدولية ضد قمع العمل الفلسطيني في ألمانيا، ضمن إجراءات وفعاليات دولية ومحلية، وتعبئة شعبية، وجهود قانونية لمواجهة قمع الدولة الألمانية، للدفاع عن حقوق شعبنا في الاحتجاج والتنظيم والنضال من أجل تحرير أوطاننا من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، ومن الصهيونية.

ونوه التحالف أن الهجوم يستهدف كل القوى التقدمية والثورية، فمن الواضح أن المصالح الإمبريالية للدولة الألمانية وتحالفها مع الإمبريالية الأمريكية ستُقدم دائمًا على الهجوم على المجتمعات المضطهدة في ألمانيا، وستعمل دوماً ضد النضال من أجل المساواة الاجتماعية، والعدالة البيئية، وحقوق الشعب الكردي غير القابلة للتصرف، وستقمع من يعمل ضد الفاشية في تركيا والإمبريالية الأمريكية، وستحارب من يعمل أجل تحرير فلسطين، ومن يقف في صف المضطهدين والمستغَلين.

وحذر البيان من أنّ الدولة الألمانية ستنخرط في المشاريع الإمبريالية الأوروبية والأمريكية وأطماعها في جميع أنحاء العالم، وستحمي أرباح الشركات الكبرى، التي تتعاون مع السياسات الفاشية في تركيا وأماكن أخرى، علاوة على انخراطها في هجمات وحروب الناتو، وفي خدمة مصالح الكيان الصهيوني داخليًا وعلى الصعيد العالمي، وكل المشاريع التي لا تخدم سوى رأس المال الألماني والبرجوازية والمعسكر الإمبريالي العالمي.

ودعا التحالف كل القوى التقدمية والثورية في ألمانيا للانضمام إلينا ليكونوا جزءً من هذه الحملة. فأصحاب الفكرالمبدئي والثوري هم الرادع الوحيد ضد هذه الهجمات القمعية. فاستسلام اليسار الألماني الرسمي وجبنه تجاه فلسطين يجرده من أي مصداقية كقوة مضادة ذات مغزى ويمنح الدولة الألمانية حرية التحكم في إطلاق جميع أدواتها القمعية على أحد أكثر القطاعات اضطهاداً في ألمانيا وهم اللاجئون.

ونبه البيان إلى أنّ مساواة “إسرائيل” باليهودية، والإدعاء بأن فظائع الكيان الصهيوني تمثل جميع أبناء العقيدة اليهودية، وطلاء جميع اليهود بدماء الشعب الفلسطيني والعربي الذي ذبحه هذا النظام الصهيوني هو بحد ذاته معاد للسامية. هذا المفهوم الذي تروج له القوى الغربية والكيان الصهيوني، والإصرار على “الهوية” العرقية القومية لـ “إسرائيل” هو إهانة لجميع رفاقنا اليهود التقدميين الذين يقاتلون معنا من أجل تحرير فلسطين.

وأضاف التحالف: "إذا كانت الدولة الألمانية مهتمة حقًا بمكافحة معاداة السامية، فستبدأ بالجماعات النازية داخل دوائرها العسكرية والشرطية والسياسية. بدلاً من أن تستغل الدولة قضية معاداة السامية كأداة قمعية ضد كل من يقف مع النضال الفلسطيني، وتحميل اللوم عن جرائمها النازية على الفلسطينيين والعرب في ألمانيا، حركة التحرير الفلسطينية هي المناهضة للعنصرية والاستعمار وهي من ترفض المعادلة بين الصهيونية واليهودية".

وشددّ على أنّ حركة التحرير الفلسطينية هي التي تحارب معاداة السامية والفاشية وجميع أشكال العنصرية، على عكس الحكومة الألمانية.

وجددّ التحالف تأكيده أن هذا القمع لن يخفيه، ولا يمكن منع المقاومة، فسوف نخرج إلى الشوارع ونقف متحدين ضد هجماتهم.

فيما يلي البيان الذي وقعته منظمات +160 حول العالم ضد القمع ضد الفلسطينيين في ألمانيا

نحن المنظّمات الموقّعة أدناه نعلن رفضنا القاطع وإدانتنا للحظر الذي فرضته شرطة برلين على المظاهرات في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، والتي كان من المفترض أن تتمّ خلال نهاية هذا الأسبوع بين 15 و17 نيسان/أبريل. هذا المنع ليس فقط اعتداءً على الفلسطينييّن والمجتمع العربي والداعمين للقضيّة الفلسطينيّة في برلين فحسب، بل هو تهديدٌ يطال حريّة تعبيرنا ككلّ. علاوةً على ذلك؛ فإنّها محاولةٌ لمنع الدعم لـ 4800‏ أسير فلسطيني يكافحون من أجل حريّتهم خلف قضبان الاستعمار.

هذا الحظر هو انعكاس للعنصريّة والقمع ضد الفلسطينييّن. وبدلاً من ادعاءات معارضة معاداة السامية، فإنّ الأساس المنطقي للحظر يحتضن ويدعم المعادلة المعادية للساميّة القائلة بأن الصهيونيّة واليهوديّة متطابقتان وأنّ نظام الاحتلال هو الممثل الشرعي لليهود.

إنّ الحكومة الألمانيّة لا تهتمّ بالسلامة العامّة للمجتمع الفلسطيني والعربي في برلين – أكبر تجمّع في أوروبا من نوعه – ولا تتردّد في استغلال العنصرية وحملات التشهير لفرض شكل من أشكال العقاب الجماعي عليه.

إنّنا نعتبر هذا الحظر إعتداءً في المقام الأوّل على الأسرى الفلسطينيين وعلى الجالية الفلسطينيّة في برلين وهو محاولة لطمس الصوت الفلسطيني المتصاعد في الشتات والداعم لفلسطين ومقاومتها في ألمانيا وحول العالم، فوعي كثير من الناس بالجرائم المروّعة التي يرتكبها نظام الاحتلال الصهيوني في فلسطين ومساندتهم لشعبنا رفضاً لعنجهيّة الاحتلال في تزايد مستمرّ، وهذا ما يهدف هذا المنع لوضع حد له.

وإنّنا نعتبر هذا مشهداً مكرارًا لحظر أيّار 2022, حيث حظرت أجهزة الشرطة في برلين كافّة المظاهرات والنشاطات إحياءً لذكرى النكبة، ونحذّر من حظر آخر مماثل هذا العام، الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة. هذا الحظر هو تعبير عن العنصريّة المعادية للفلسطينيّين التي ترعاها الدولة وعن انتماء وانصياع تام للاستعمار الصهيوني وروايته. ويشكل هذا الحظر خطر خاصّ نظراً أنّ الغالبيّة العظمى من الجالية الفلسطينيّة في برلين هم لاجئون محرومون من حقهم في العودة إلى ديارهم المسلوبة منذ 75 عام.

نرفض هذا الحظر على حقّنا بالتظاهر في يوم الأسير الفلسطيني ونعلن أن صرخاتنا هي امتداد لصوت شعبنا في فلسطين المحتلّة ولن يتم إخراسها. سنستمرّ وسنكافح بصوت أعلى من أيّ وقت مضى من أجل تحرير جميع الأسرى الفلسطينييّن القابعين في سجون المستعمرة الصهيونيّة والإمبرياليّة العالميّة، ولتحرير فلسطين من النهر إلى البحر. نعلن بوضوح وحزم أن هذا النوع من القمع الحكومي لن ينجح في إخماد دعمنا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته وحركته الأسيرة التي تكافح من أجل إنهاء الاستعمار والعنصريّة.

الحريّة لفلسطين من بحرها إلى نهرها! الحريّة لجميع الأسرى الفلسطينييّن! فليسقط قمع الدولة! عاش التضامن الأممي!

SIGNATORIES

100 Idee per la Pace, Italy

ACTA, France

AFPS 63 (Association France Palestine Solidarité 63), France

AFPS Grenoble, France

Al Yudur Palestinian Youth, Spain

Al-Awda PRRC, United States

Anti Capitalistas, Catalunya

Anti Imperialist front, International

Anticapitalistas (Spanish state)

Asociación Americana de Juristas, International

Association for Investment in Popular Action Committees, United States

Association France Palestine Solidarité Nîmes, France

Barcelona En Comú, Catalonia

BDS Vancouver/Coast Salish Territories, Canada

Belgian Academics and Artists for Palestine (BAA4P), Belgium

Black Alliance for Peace Solidarity Network, United States/International

Bruxelles Panthères, Belgium

Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP34), France

Canada Palestine Association

Canada-Philippines Solidarity for Human Rights

Canadian BDS Coalition

CAPJPO – EuroPalestine, France

CASI (Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran), United States/International

Center for the Study and Preservation of Palestine, United States

Centre for Counter Hegemonic Studies, Australia

CGT Metal Madrid, Spanish state

CGT Salamanca, Spanish state

Charente Palestine Solidarité, France

Chrysalis Theatre, Canada

CJPME Saskatoon, Canada

Collectif Georges Ibrahim Abdallah 38, France

Collectif Palestine Vaincra, France

Contrahegemonía-Argentina

CSTEC STEs (IAC) Catalunya

Dar al Janub, Austria

Democratic Lawyers Association of Bangladesh

Diputado Unidos Podemos, Enrique Santiago Romer, Spanish state

Dones X Dones, Spanish state

Early Childhood Development Intercultural Partnerships Program, Canada

EATIP, Argentina

Éirígí – For A New Republic, Ireland

Fédération Syndicale Étudiante, France

Free Palestine Maastricht, Netherlands

Free Palestine Movement, United States/International

Freedom Road Socialist Organization, United States

Frente Antiimperialista Internacionalista, International

Friends of the Filipino People in Struggle, International

Front de Libération Décolonial, France

GABRIELA BC, Canada

Gaza Solidarity Group, Canada

Greater Toronto 4 BDS, Canada

Green Mountain Solidarity With Palestine, United States

Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN, Luxembourg

Grupo Libélulas, Spanish state

Human Rights for All ( HR4A) Saskatchewan, Canada

ICAHD-USA

IJAN International Jewish Anti-Zionist Network, International

Indiana Center for Middle East Peace, United States

Institut für Palästinakunde e.V., Germany

International Action Center, United States

International Center for Palestine Studies, Netherlands

International prisoner’s network Belgium

International Women’s Alliance (IWA), International

Intersindical Alternativa de Catalunya

Izquierda Unida, Spain

Izquierda Unida, coordinador en grupo parlamentario Mauricio Valiente Ots

Jericho Boston, United States

Jewish Network for Palestine, Britain

Jewish Socialist Bund, Quebec/Canada

Jews for Palestinian Right of Return, United States

Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München, Germany

Just Peace Advocates, Canada

Juventud Chileno-Árabe por Palestina de Valdivia, Chile

JVP Central Ohio, United States

Kairos Sabeel Foundation Netherlands

Kenyans For Tax Justice, Kenya

Kommunistische Organisation, Germany

League of Filipino Students PUP, Philippines

Libérons Georges Abdallah 38, France

Liga Internacional Socialista (LIS-ISL), International

Lluita internacionalista, Catalunya

Manu Pineda – Member of the European Parliament (The Left – GUE/NGL)

Masar Badil, Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement, Palestine/International

MD2Palestine, United States

Middle East Crisis Response, United States

Migrante BC, Canada

Migrante NL, Netherlands

Migrantifa Mainz, Germany

Migrantifa NRW , Germany

Montagsdemonstration Stuttgart, Germany

Mouvement Citoyen Palestine, Belgium

MRAP33, France

MST en el Frente de Izquierda Unidad, Argentina

Münchner Friedensbündnis, Germany

National Lawyers Guild International Committee, United States

National Lawyers Guild Palestine Subcommittee, United States

National Students for Justice in Palestine, United States

National Union of Peoples’ Lawyers – Philippines

New Buffalo Center, United States

New York City Jericho Amnesty Movement, United States

Niagara Movement for Justice (NMJPI), Canada

NorCal ISM, United States

North New Jersey DSA BDS and Palestine Solidarity Working Group, United States

Nouveau Parti Anticapitaliste, France

Nouveau Parti Anticapitaliste 31, France

Oakville Palestinian Rights Association, Canada

Ongd AFRICANDO, Senegal

Orléans Loiret Palestine, France

Palästina Spricht , Germany

Palästinakomitee Stuttgart e.V., Germany

Palestina Komitee Rotterdam , Netherlands

Palestina Libre de Murcia, Spanish state

Palestinian and Jewish Unity (PAJU), Canada – Quebec

Partido comunista de España

Party of Communists USA

Peace & Planet News, United States

Pinay Sa Holland- Gabriela , Netherlands

Plate-forme Charleroi-Palestine, Belgium

Radical Solidarity, Netherlands

Resistance News Network, International

Responsable de relaciones internacionales de Izquierda Unida, Jon Rodriguez Forrest (Spain)

Resumen Latinoamericano prensa, International

Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, Italy

REVOLUTION, Germany

Révolution Permanente, France

Revolutionaire Eenheid, Netherlands

Revolutionäre Internationalistische Organisation / Klasse gegen Klasse, Germany

Revolutionärer Jugendbund, Germany

Revolutionary Communist Group – Fight Racism! Fight Imperialism!, Britain

Roter Ring, Germany

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, International

Scottish Jews Against Zionism, Scotland

Secours Rouge Genève, Switzerland

Secours Rouge Montréal, Quebec

Secours Rouge Toulouse, France

SELondonFriendsOfPalestine, Britain

Sindicato Solidaridad Obrera, Spanish state

Solidarität International (SI) e.V., Germany

Solidaritätsnetzwerk Berlin, Germany

Stop the War Machine, United States

Students for Justice in Palestine Amsterdam, Netherlands

Sulong UBC, Canada

SUPER-UW, United States

The Key (Palestine)

The Moroccan Front to support Palestine and against normalization, Morocco

UK-Palestine Mental Health Network, Britain

Unidas Podemos-Galicia en Común, Spanish state

Union Juive Française pour la Paix (UJFP), France

Unité Communiste, France

United National Antiwar Coalition (UNAC), United States

US Boats to Gaza

US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (USACBI(

Venceremos, Partido de Trabajadorxs, Argentina

Veterans for Peace, United States

Veterans For Peace Chapter 72, United States

VIB, VIVA Intifada Berlin, Germany

Vita Books, Britain

V-SB, Belgium/Flanders

Women Against Military Madness, United States

Women for Filipino Women and Children, Netherlands

Workers Voice Socialist Movement, United States

Workers World Party, United States