شاهد|| إطلاق حملة دولية ضد قمع العمل الفلسطيني في ألمانيا

شاركت أكثر من 160 من المنظّمات والنقابات والأحزاب السياسية حول العالم في الحملة التي نظّمتها "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين" كجزء من "تحالف التضامن الثوري" ضد القمع الهمجي الممنهج الذي يواجهه الفلسطينيون وأنصار القضية الفلسطينية في ألمانيا
ويضم "تحالف التضامن الثوري" مجموعات ومنظمات ثورية وأممية في برلين تناضل ضد الإمبريالية في ألمانيا وجميع أنحاء العالم. وقد تم تشكيل هذا التحالف كردّ جماعي ضد عددٍ من الهجمات القمعية المتطرفة التي شنّتها الدولة الألمانية خاصة في برلين منذ أبريل 2022
وبدأت حملات القمع العام الماضي بحملة تحريضٍ على مستوى الدولة ضد العمل الثوري المواجه للإمبريالية في شهر أبريل 2022، فحظرت مظاهرات يوم القدس بتاريخ 29.04.2022، وحظرت الأعلام والرموز الشيوعية خلال الاحتفال بذكرى تحرير الاتحاد السوفيتي لبرلين من النازيين في 08.05.2022، وقمع واعتداء همجي من قبل الشرطة الألمانية ضد مظاهرة كردية في برلين في 14.05.2022.
كما حظرت جميع المظاهرات في ذكرى مرور 74 عامًا على النكبة الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، التي هُجّر فيها أكثر من 700,000 فلسطيني من منازلهم وبلداتهم بعد سلسلة من المذابح والمجازر الوحشية في جميع أنحاء فلسطين التاريخية على أيدي الميليشيات الصهيونية.
وأكدّ التحالف في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ "إنشاء هذا التحالف هو ردٌّ طبيعي على القمع الذي يواجهه كل مناضلٍ ومناضلة ضد الإمبريالية في ألمانيا، وجاء من الفهم العميق بأن الدولة الألمانية جزءٌ من المعسكر الإمبريالي، ولذلك، تعرّضت الحركات المناهضة للإمبريالية تاريخياً ولا تزال تتعرض لقمع شديد من قبل الدولة، بما في ذلك استهداف النضال من أجل العدالة لفلسطين".
وردّ "تحالف التضامن الثوري" على هذه الهجمات القمعية في عام 2022 بالنزول إلى الشوارع على الرغم من حظر مظاهرات يوم النكبة تحت شعار “النضال الطبقي ضد القمع” واختار مقاومة قمع الدولة. وترافقت هذه المواجهة المباشرة لاحقًا مع تحليل مفصّل لهجمات القمع في مايو 2022، وندوات متعددة، وجلسات نقاش، واجتماعات تضامن، ورفع مستوى التنسيق بين المنظمات الأعضاء طوال العام الماضي.
وأوضح التحالف أنّ الدولة الألمانية، وظفّت هذا العام، تكتيكاتها القمعية مرة أخرى عبر إطلاق حملة تحريض على مستوى الدولة ضد العمل الفلسطيني وشبكة صامدون على وجه الخصوص، بالتنسيق العلني مع المؤسسات الصهيونية والسفارة الإسرائيلية. وامتدّت هذه الحملة التحريضية على مدار أسبوع شاركت فيها جميع وسائل الإعلام الألمانية وعدد كبير من السياسيين الألمان من كل الأحزاب. ووفّرت هذه الحملة، كما في العام السابق، الغطاء السياسي للدولة الألمانية لحظر كامل على جميع التظاهرات في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تم تنظيمها في برلين أيام 15 و 16 و 17 نيسان / أبريل.
وشمل الهجوم أيضاً فضّ مظاهرة يوم الأسير الفلسطيني في كولن يوم 15 نيسان/أبريل بحجّة “دعمها للمقاومة”. هذا القمع الهمجي ضد النضال المناهض للإمبريالية في ألمانيا نراه أيضاً في القانون رقم 129 الذي تستخدمه الدولة الألمانية لملاحقة المناضلين ضد الفاشية في ألمانيا، وخاصّة رفاقنا الأتراك والأكراد، بحسب البيان.
وأوضح التحالف أن هذا القمع في ألمانيا يأتي في سياق القمع المتزايد في جميع أنحاء أوروبا ضد العمل الفلسطيني، من حل رابطة فلسطين ستنتصر في تولوز – فرنسا، إلى استهداف مجموعة "العمل من أجل فلسطين" في المملكة المتحدة، إلى حملة التحريض في قاعات الاتحاد الأوروبي. كل ذلك يمثل هجوماً سافراً على حرية التعبير والتظاهر في ألمانيا، ويستهدف على وجه التحديد العمل الفلسطيني المنظّم والمناهض للإمبريالية.
وأطلق"تحالف التضامن الثوري" الحملة الدولية ضد قمع العمل الفلسطيني في ألمانيا، ضمن إجراءات وفعاليات دولية ومحلية، وتعبئة شعبية، وجهود قانونية لمواجهة قمع الدولة الألمانية، للدفاع عن حقوق شعبنا في الاحتجاج والتنظيم والنضال من أجل تحرير أوطاننا من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، ومن الصهيونية.
ونوه التحالف أن الهجوم يستهدف كل القوى التقدمية والثورية، فمن الواضح أن المصالح الإمبريالية للدولة الألمانية وتحالفها مع الإمبريالية الأمريكية ستُقدم دائمًا على الهجوم على المجتمعات المضطهدة في ألمانيا، وستعمل دوماً ضد النضال من أجل المساواة الاجتماعية، والعدالة البيئية، وحقوق الشعب الكردي غير القابلة للتصرف، وستقمع من يعمل ضد الفاشية في تركيا والإمبريالية الأمريكية، وستحارب من يعمل أجل تحرير فلسطين، ومن يقف في صف المضطهدين والمستغَلين.
وحذر البيان من أنّ الدولة الألمانية ستنخرط في المشاريع الإمبريالية الأوروبية والأمريكية وأطماعها في جميع أنحاء العالم، وستحمي أرباح الشركات الكبرى، التي تتعاون مع السياسات الفاشية في تركيا وأماكن أخرى، علاوة على انخراطها في هجمات وحروب الناتو، وفي خدمة مصالح الكيان الصهيوني داخليًا وعلى الصعيد العالمي، وكل المشاريع التي لا تخدم سوى رأس المال الألماني والبرجوازية والمعسكر الإمبريالي العالمي.
ودعا التحالف كل القوى التقدمية والثورية في ألمانيا للانضمام إلينا ليكونوا جزءً من هذه الحملة. فأصحاب الفكرالمبدئي والثوري هم الرادع الوحيد ضد هذه الهجمات القمعية. فاستسلام اليسار الألماني الرسمي وجبنه تجاه فلسطين يجرده من أي مصداقية كقوة مضادة ذات مغزى ويمنح الدولة الألمانية حرية التحكم في إطلاق جميع أدواتها القمعية على أحد أكثر القطاعات اضطهاداً في ألمانيا وهم اللاجئون.
ونبه البيان إلى أنّ مساواة “إسرائيل” باليهودية، والإدعاء بأن فظائع الكيان الصهيوني تمثل جميع أبناء العقيدة اليهودية، وطلاء جميع اليهود بدماء الشعب الفلسطيني والعربي الذي ذبحه هذا النظام الصهيوني هو بحد ذاته معاد للسامية. هذا المفهوم الذي تروج له القوى الغربية والكيان الصهيوني، والإصرار على “الهوية” العرقية القومية لـ “إسرائيل” هو إهانة لجميع رفاقنا اليهود التقدميين الذين يقاتلون معنا من أجل تحرير فلسطين.
وأضاف التحالف: "إذا كانت الدولة الألمانية مهتمة حقًا بمكافحة معاداة السامية، فستبدأ بالجماعات النازية داخل دوائرها العسكرية والشرطية والسياسية. بدلاً من أن تستغل الدولة قضية معاداة السامية كأداة قمعية ضد كل من يقف مع النضال الفلسطيني، وتحميل اللوم عن جرائمها النازية على الفلسطينيين والعرب في ألمانيا، حركة التحرير الفلسطينية هي المناهضة للعنصرية والاستعمار وهي من ترفض المعادلة بين الصهيونية واليهودية".
وشددّ على أنّ حركة التحرير الفلسطينية هي التي تحارب معاداة السامية والفاشية وجميع أشكال العنصرية، على عكس الحكومة الألمانية.
وجددّ التحالف تأكيده أن هذا القمع لن يخفيه، ولا يمكن منع المقاومة، فسوف نخرج إلى الشوارع ونقف متحدين ضد هجماتهم.
فيما يلي البيان الذي وقعته منظمات +160 حول العالم ضد القمع ضد الفلسطينيين في ألمانيا
نحن المنظّمات الموقّعة أدناه نعلن رفضنا القاطع وإدانتنا للحظر الذي فرضته شرطة برلين على المظاهرات في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، والتي كان من المفترض أن تتمّ خلال نهاية هذا الأسبوع بين 15 و17 نيسان/أبريل. هذا المنع ليس فقط اعتداءً على الفلسطينييّن والمجتمع العربي والداعمين للقضيّة الفلسطينيّة في برلين فحسب، بل هو تهديدٌ يطال حريّة تعبيرنا ككلّ. علاوةً على ذلك؛ فإنّها محاولةٌ لمنع الدعم لـ 4800 أسير فلسطيني يكافحون من أجل حريّتهم خلف قضبان الاستعمار.
هذا الحظر هو انعكاس للعنصريّة والقمع ضد الفلسطينييّن. وبدلاً من ادعاءات معارضة معاداة السامية، فإنّ الأساس المنطقي للحظر يحتضن ويدعم المعادلة المعادية للساميّة القائلة بأن الصهيونيّة واليهوديّة متطابقتان وأنّ نظام الاحتلال هو الممثل الشرعي لليهود.
إنّ الحكومة الألمانيّة لا تهتمّ بالسلامة العامّة للمجتمع الفلسطيني والعربي في برلين – أكبر تجمّع في أوروبا من نوعه – ولا تتردّد في استغلال العنصرية وحملات التشهير لفرض شكل من أشكال العقاب الجماعي عليه.
إنّنا نعتبر هذا الحظر إعتداءً في المقام الأوّل على الأسرى الفلسطينيين وعلى الجالية الفلسطينيّة في برلين وهو محاولة لطمس الصوت الفلسطيني المتصاعد في الشتات والداعم لفلسطين ومقاومتها في ألمانيا وحول العالم، فوعي كثير من الناس بالجرائم المروّعة التي يرتكبها نظام الاحتلال الصهيوني في فلسطين ومساندتهم لشعبنا رفضاً لعنجهيّة الاحتلال في تزايد مستمرّ، وهذا ما يهدف هذا المنع لوضع حد له.
وإنّنا نعتبر هذا مشهداً مكرارًا لحظر أيّار 2022, حيث حظرت أجهزة الشرطة في برلين كافّة المظاهرات والنشاطات إحياءً لذكرى النكبة، ونحذّر من حظر آخر مماثل هذا العام، الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة. هذا الحظر هو تعبير عن العنصريّة المعادية للفلسطينيّين التي ترعاها الدولة وعن انتماء وانصياع تام للاستعمار الصهيوني وروايته. ويشكل هذا الحظر خطر خاصّ نظراً أنّ الغالبيّة العظمى من الجالية الفلسطينيّة في برلين هم لاجئون محرومون من حقهم في العودة إلى ديارهم المسلوبة منذ 75 عام.
نرفض هذا الحظر على حقّنا بالتظاهر في يوم الأسير الفلسطيني ونعلن أن صرخاتنا هي امتداد لصوت شعبنا في فلسطين المحتلّة ولن يتم إخراسها. سنستمرّ وسنكافح بصوت أعلى من أيّ وقت مضى من أجل تحرير جميع الأسرى الفلسطينييّن القابعين في سجون المستعمرة الصهيونيّة والإمبرياليّة العالميّة، ولتحرير فلسطين من النهر إلى البحر. نعلن بوضوح وحزم أن هذا النوع من القمع الحكومي لن ينجح في إخماد دعمنا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته وحركته الأسيرة التي تكافح من أجل إنهاء الاستعمار والعنصريّة.
الحريّة لفلسطين من بحرها إلى نهرها! الحريّة لجميع الأسرى الفلسطينييّن! فليسقط قمع الدولة! عاش التضامن الأممي!
SIGNATORIES
100 Idee per la Pace, Italy
ACTA, France
AFPS 63 (Association France Palestine Solidarité 63), France
AFPS Grenoble, France
Al Yudur Palestinian Youth, Spain
Al-Awda PRRC, United States
Anti Capitalistas, Catalunya
Anti Imperialist front, International
Anticapitalistas (Spanish state)
Asociación Americana de Juristas, International
Association for Investment in Popular Action Committees, United States
Association France Palestine Solidarité Nîmes, France
Barcelona En Comú, Catalonia
BDS Vancouver/Coast Salish Territories, Canada
Belgian Academics and Artists for Palestine (BAA4P), Belgium
Black Alliance for Peace Solidarity Network, United States/International
Bruxelles Panthères, Belgium
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP34), France
Canada Palestine Association
Canada-Philippines Solidarity for Human Rights
Canadian BDS Coalition
CAPJPO – EuroPalestine, France
CASI (Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran), United States/International
Center for the Study and Preservation of Palestine, United States
Centre for Counter Hegemonic Studies, Australia
CGT Metal Madrid, Spanish state
CGT Salamanca, Spanish state
Charente Palestine Solidarité, France
Chrysalis Theatre, Canada
CJPME Saskatoon, Canada
Collectif Georges Ibrahim Abdallah 38, France
Collectif Palestine Vaincra, France
Contrahegemonía-Argentina
CSTEC STEs (IAC) Catalunya
Dar al Janub, Austria
Democratic Lawyers Association of Bangladesh
Diputado Unidos Podemos, Enrique Santiago Romer, Spanish state
Dones X Dones, Spanish state
Early Childhood Development Intercultural Partnerships Program, Canada
EATIP, Argentina
Éirígí – For A New Republic, Ireland
Fédération Syndicale Étudiante, France
Free Palestine Maastricht, Netherlands
Free Palestine Movement, United States/International
Freedom Road Socialist Organization, United States
Frente Antiimperialista Internacionalista, International
Friends of the Filipino People in Struggle, International
Front de Libération Décolonial, France
GABRIELA BC, Canada
Gaza Solidarity Group, Canada
Greater Toronto 4 BDS, Canada
Green Mountain Solidarity With Palestine, United States
Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN, Luxembourg
Grupo Libélulas, Spanish state
Human Rights for All ( HR4A) Saskatchewan, Canada
ICAHD-USA
IJAN International Jewish Anti-Zionist Network, International
Indiana Center for Middle East Peace, United States
Institut für Palästinakunde e.V., Germany
International Action Center, United States
International Center for Palestine Studies, Netherlands
International prisoner’s network Belgium
International Women’s Alliance (IWA), International
Intersindical Alternativa de Catalunya
Izquierda Unida, Spain
Izquierda Unida, coordinador en grupo parlamentario Mauricio Valiente Ots
Jericho Boston, United States
Jewish Network for Palestine, Britain
Jewish Socialist Bund, Quebec/Canada
Jews for Palestinian Right of Return, United States
Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München, Germany
Just Peace Advocates, Canada
Juventud Chileno-Árabe por Palestina de Valdivia, Chile
JVP Central Ohio, United States
Kairos Sabeel Foundation Netherlands
Kenyans For Tax Justice, Kenya
Kommunistische Organisation, Germany
League of Filipino Students PUP, Philippines
Libérons Georges Abdallah 38, France
Liga Internacional Socialista (LIS-ISL), International
Lluita internacionalista, Catalunya
Manu Pineda – Member of the European Parliament (The Left – GUE/NGL)
Masar Badil, Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement, Palestine/International
MD2Palestine, United States
Middle East Crisis Response, United States
Migrante BC, Canada
Migrante NL, Netherlands
Migrantifa Mainz, Germany
Migrantifa NRW , Germany
Montagsdemonstration Stuttgart, Germany
Mouvement Citoyen Palestine, Belgium
MRAP33, France
MST en el Frente de Izquierda Unidad, Argentina
Münchner Friedensbündnis, Germany
National Lawyers Guild International Committee, United States
National Lawyers Guild Palestine Subcommittee, United States
National Students for Justice in Palestine, United States
National Union of Peoples’ Lawyers – Philippines
New Buffalo Center, United States
New York City Jericho Amnesty Movement, United States
Niagara Movement for Justice (NMJPI), Canada
NorCal ISM, United States
North New Jersey DSA BDS and Palestine Solidarity Working Group, United States
Nouveau Parti Anticapitaliste, France
Nouveau Parti Anticapitaliste 31, France
Oakville Palestinian Rights Association, Canada
Ongd AFRICANDO, Senegal
Orléans Loiret Palestine, France
Palästina Spricht , Germany
Palästinakomitee Stuttgart e.V., Germany
Palestina Komitee Rotterdam , Netherlands
Palestina Libre de Murcia, Spanish state
Palestinian and Jewish Unity (PAJU), Canada – Quebec
Partido comunista de España
Party of Communists USA
Peace & Planet News, United States
Pinay Sa Holland- Gabriela , Netherlands
Plate-forme Charleroi-Palestine, Belgium
Radical Solidarity, Netherlands
Resistance News Network, International
Responsable de relaciones internacionales de Izquierda Unida, Jon Rodriguez Forrest (Spain)
Resumen Latinoamericano prensa, International
Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, Italy
REVOLUTION, Germany
Révolution Permanente, France
Revolutionaire Eenheid, Netherlands
Revolutionäre Internationalistische Organisation / Klasse gegen Klasse, Germany
Revolutionärer Jugendbund, Germany
Revolutionary Communist Group – Fight Racism! Fight Imperialism!, Britain
Roter Ring, Germany
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, International
Scottish Jews Against Zionism, Scotland
Secours Rouge Genève, Switzerland
Secours Rouge Montréal, Quebec
Secours Rouge Toulouse, France
SELondonFriendsOfPalestine, Britain
Sindicato Solidaridad Obrera, Spanish state
Solidarität International (SI) e.V., Germany
Solidaritätsnetzwerk Berlin, Germany
Stop the War Machine, United States
Students for Justice in Palestine Amsterdam, Netherlands
Sulong UBC, Canada
SUPER-UW, United States
The Key (Palestine)
The Moroccan Front to support Palestine and against normalization, Morocco
UK-Palestine Mental Health Network, Britain
Unidas Podemos-Galicia en Común, Spanish state
Union Juive Française pour la Paix (UJFP), France
Unité Communiste, France
United National Antiwar Coalition (UNAC), United States
US Boats to Gaza
US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (USACBI(
Venceremos, Partido de Trabajadorxs, Argentina
Veterans for Peace, United States
Veterans For Peace Chapter 72, United States
VIB, VIVA Intifada Berlin, Germany
Vita Books, Britain
V-SB, Belgium/Flanders
Women Against Military Madness, United States
Women for Filipino Women and Children, Netherlands
Workers Voice Socialist Movement, United States
Workers World Party, United States