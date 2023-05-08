بالفيديو|| مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل

انطلقت مسيرة استفزازية للمستوطنين مساء اليوم الإثنين، من مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، باتجاه المسجد الإبراهيمي في المدينة.

وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، إن مسيرة حاشدة للمستوطنين انطلقت من أمام مستوطنة "كريات أربع" باتجاه واد الحصين وحارة جابر ومحيط المسجد الإبراهيمي؛ احتفالا بما يسمى "عيد الشعلة".

وأوضح جابر في تصريح صحفي، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا نجله محمد "20عاماً" بعد الاعتداء عليه، خلال مسيرة المستوطنين قرب منزلهم وتم نقله إلى مركز تحقيق "الجعبرة".

ودعا "جابر" تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان العائلات الفلسطينية في المناطق المغلقة والمحاصرة والمحاذية بالمستوطنات لأخذ الحيطة والحذر، حتى لا يتم استهدافهم والاعتداء عليهم من قبل المستوطنين.

وينفذ المستوطنون من حين لآخر مسيرات استفزازية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مدينة الخليل والحارات المتاخمة، يتخللها تضييقات واعتداءات على الفلسطينيين.