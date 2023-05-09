إيران تدين المجزرة (الإسرائيلية) وتدعو لتحرك فوري من الدول الإسلامية

أدانت إيران بشدة الهجوم (الإسرائيلي) على قطاع غزة معتبرة ذلك محاولة لصرف الرأي العام عن الوضع الحرج للغاية داخل (إسرائيل).

وفي بيان رسمي ندد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة "الهجوم الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي واستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين العاديين، بمن فيهم عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين".

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية تعازيه لأسر الشهداء وجماعات المقاومة الفلسطينية، داعيًا الله تعالى بالشفاء العاجل للمصابين في هذه الاعتداءات.

واعتبر كنعاني ما قام به الكيان الصهيوني عشية يوم النكبة دليلاً على عجز وضعف النظام العدواني ضد المقاومة البطولية للشباب الفلسطيني في الضفة والقدس ضد الأعمال العدوانية للصهاينة وخطوة تهدف إلى صرف الرأي العام عن الوضع غير المستقر والحرج للغاية داخل (إسرائيل).

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "صمت وتقاعس الهيئات الدولية المسؤولة والدول الغربية في مواجهة تكثيف الأعمال اللاإنسانية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة هو العامل الأهم في غطرسة كيان الفصل العنصري الصهيوني في استمرار جرائمه، وهو تاريخ أسود، وسوف يتم تسجيل الأعمال المخزية لمطالبين كاذبين بحقوق الإنسان في التاريخ".

وأكد المتحدث على الحاجة إلى تحرك فوري وفعال ورادع ومنسق من الدول الإسلامية لوقف آلة القتل والجريمة للنظام الصهيوني.

واغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء في غارات مكثفة على قطاع غزة 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.