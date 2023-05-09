مصر تدين التصعيد (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، التصعيد (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قيام قوات الاحتلال (الإسرائيلية) بقصف قطاع غزة مما أسفر عن 13 شهيدا و20 مصاباً حتى الآن، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن التصعيد يتمثل أيضا في اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات (الإسرائيلية)، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكدت الوزارة على رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية.

وشددت على أن تلك الاعتداءات تؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة.