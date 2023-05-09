شاهد| بدء مراسم تشييع جثامين شهداء عدوان الاحتلال على غزة

بدأت جماهير شعبنا في غزة، تشييع جثامين شهداء العدوان الذي شنه الاحتلال (الإسرائيلي) على القطاع الليلة الماضية.

وانطلقت مراسم التشييع من مستشفى الشفاء لاستكمال التشييع ظهر اليوم الثلاثاء.

وارتقى 13 شهيدًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وأصيب 20 مواطناً بجراح مختلفة بينهم 3 أطفال و7 سيدات، خلال عدوان للاحتلال على قطاع غزة واغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من شهدائها القادة المجاهدين الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.

والقادة هم: جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.