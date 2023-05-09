الدكتور جمال خصوان.. طبيب الفقراء شهيدًا

كعادة السماء تتجهز يومياً لاستقبال الشهداء الأبرار، ومع أن فلسطين اعتادت على توديع خيرة ‏أبنائها إلا أن تفاصيل الحكايات تختلف. فكل مرة هناك صفات جديدة لمن اصطفاهم الله من أنقياء ‏الأرض‎.‎

اليوم ضمن موكب الشهداء يودع الغزيون جمال خصوان -52 عاما- أشهر أطباء الأسنان في ‏قطاع غزة، لم يكتسب شهرته من مواقع التواصل الاجتماعي بل من أحاديث الفقراء الذين يطرقون ‏باب عيادته من شمال القطاع وحتى جنوبه‎.‎

لم يكن خبر استشهاده سهلا بين أصدقائه ومعارفه، فمع ساعات الأولى لانتشار خبر ارتقائه برفقة ‏زوجته وابنه طالب كلية الطب، ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بصوره تذيلها كلمات الرثاء ‏والفخر بمعرفته‎.‎

منتصف الليل حين قُصف المبنى الذي يعيش فيه الطبيب خصوان، ارتقى وجاره وأفراد من ‏عائلته، لتبقى ابنته الصغيرة ميرال التي انتشلها رجال الإسعاف في حالة ذهول بعدما استيقظت ‏من نومها مذعورة لا تدري إن كان كابوسا، وبقيت تردد "وين بابا‎"‌‏.‏

وقع الصدمة لم يكن على الصغيرة فقط، بل على جميع الغزيين رغم اعتيادهم على غدر الاحتلال ‏لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا، حيث استيقظوا على خبر ارتقاء 13 شهيدا بينهم 4 أطفال و 4 ‏سيدات، دون أي مقدمات‎.‎

يذكر أن الطبيب خصوان نقابي كبير ومناضل مدافع عن الحقوق والحريات النقابية، وشغل ‏منصب نقيب أطباء الأسنان.‏

من هو خصوان أشهر أطباء الأسنان في غزة؟

تخرج الدكتور جمال من كلية طب الأسنان في روسيا وهو متزوج ولديه 3 أولاد وفتاة، عرف عنه ‏أنه من أصحاب الأيادي البيضاء لمواقفه الإنسانية مع الفقراء والمحتاجين، يدير عيادته وسط ‏مدينة غزة، وهو أيضا رئيس مجلس جمعية الوفاء الخيرية‎.‎

كان خصوان على موعد لافتتاح مركزه الثاني للأسنان خلال أيام، بعد أن بدأ مشوار عمله في ‏عيادة بسيطة قرب سوق الزاوية وسط مدينة غزة‎.‎

لم يخذل أو يحرج يوما أحدا من مرضاه، فكان يقدم لهم الخدمات اللازمة ويساعد فقيرهم وفق ‏الإمكانيات المتاحة في عيادته‎.‎

أجمع أصدقاؤه ومعارفه بعد خبر استشهاده أنه رجل البر والعطاء، صاحب الأخلاق الحميدة ‏والصفات الدمثة، يعمل على خدمة الناس سواء داخل عيادته أو سعيا في الخير طيلة الوقت، ففي ‏أي وقت يدق هاتفه يجيب "كيف أستطيع خدمتك؟‌‎".‎

إحدى السيدات الغزيات وهي كبيرة في السن، حين علمت بخبر استشهاده لم تتوقف عن البكاء، ‏فهي تعتبره ابنها ولم تنس مواقف طبيب أسنانها معها منذ ثلاثين عاما والذي كان يعالجها مجانا ‏لضيق حالها، قائلا: "إنتِ أمي‎".‎

كتب أصدقاؤه الكثير من كلمات الرثاء، وكشفوا عن أعماله الخيرية التي يحرص أن تكون في ‏الخفاء‎.‎

يكتب عبر صفحة الفيسبوك، جمال نعيم وهو طبيب وزميل الشهيد الطبيب خصوان: "هذا هو ‏الاصطفاء (..) تليق بك الشهادة، لم أغبط أحدا مثلك على دماثة خلقك وطيبة قلبك، كنت لا ‏تنتظر أن يسألك المحتاج، بل كنت سباقا لخدمته قبل أن يتكلم".‏

بعد أن وارى الثرى جثمان الطبيب خصوان وزوجته "ميرفت بنات"، وولده البكر يوسف، لم يتبق ‏لصغيرته ميرال سوى شقيقاها، وسيرة والدها ومواقفه الإنسانية والخيرية مع الناس‎.‎