(التعاون الخليجي) يدين التصعيد (الإسرائيلي) على غزة واقتحام نابلس

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، التصعيد (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، معبرا عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي تعد انتهاكا صارخا تقوم بها سلطات الاحتلال.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي)، ووقف ممارساته العدوانية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية.

وجدد تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو1967، وعاصمتها القدس.