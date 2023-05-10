لليوم الثاني.. (إسرائيل) على (رجل ونصف) تنتظر رد المقاومة

لا زالت حالة من الذعر والقلق تسود مستوطنات ومدن الكيان (الإسرائيلي) في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل عدم بدء المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة في الرد على مجازر الاحتلال (الإسرائيلي) المرتكبة أمس والتي أدت لاستشهاد 15 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، بعد اغتيال 3 من قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وعلّق الاحتلال التعليم في المدارس والجامعات حتى 40 كم من حدود القطاع، في داخل المستوطنات والمدن (الإسرائيلية)، بشكل إجباري خشيةً من رد المقاومة.

وتحلق في قطاع غزة، منذ مساء أمس، عشرات الطائرات (الإسرائيلية) بأنواعها المختلفة من مسيرات للاستطلاع أو مسيرات هجومية، أو حربية ومروحية مختلفة.

فيما يواصل جنود الاحتلال الاختفاء الكامل عن حدود القطاع حتى مسافة 5 كم، ويمنع أي (إسرائيلي) من الاقتراب منها خشيةً من هجمات إما بالصواريخ المضادة للدروع، أو عمليات القنص.

وسيستمر جيش الاحتلال اليوم، في الإخلاء الطوعي للمستوطنين من سكان غلاف غزة إلى مناطق وسط وشمال فلسطين المحتلة.

وتقف (إسرائيل) على "رجل ونصف" في انتظار رد المقاومة التي لا زالت تضع الاحتلال في حيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "خوفا من نيران مضادة من غزة: الجيش يخفي ويحجب صباح اليوم بمساعدة حاويات كبيرة محطة وقود ومطعم في غلاف غزة".

وفيما يلي جزء من حديث المستوطنين على إحدى مجموعات التواصل الخاصة بهم:

בני זונות השקט הזה הורג אאאותיייי (شتيمة.. الصمت هذا يقتلني)

הזיה השקט זה (هذا الصمت مصيبة)

אומרים שהרעל הכי חזק בעולם זה הפחד

(يقولون أن أشد السموم في العالم هو الخوف)

הם כנראה ממש מתכננים משהו שעוד לא היה..

(تقريبا يخططون لأمر لم يكن له شبيه من قبل)

רק שלא יצוצו לנו מהמנהרות פתאום

(أخشى أن يخرجوا لنا من الانفاق فجأة)

יאאאללה מתי התגובה הזוווו

(يا الله وقتيش حيردوا)

הם אומרים שהם מתכוננים לתגובה מאוחדת במספר חזיתות

(يقولون إنهم يجهزون لرد موحد من عدد من الجبهات)

ממש מפחיד השקט הזה. מה צפוי לנו...?

(حقا هذا الصمت مرعب. ما الذي ينتظرنا؟)

מפחידדד ומלחיץ השקט הזה

(هذا الصمت مرعب ومقلق)

מחכה לחמאס לשיתוף פעולה, יפתיעו אותנו כמו שאנחנו הפתענו אותם

(ينتظرون مشاركة حماس ليفاجئونا كما فاجأناهم)

הם רוצים הרוגים. לא טילים שגם ככה לא עושים כלום ולא פוגעים באף אחד. הם רוצים תגובה עם חמאס ביחד ואפילו אולי פיגועים מיהודה ושומרון או משהו עם ״תוצאות״

(يريدون قتلى..لا صواريخ لا تفعل شيء..يريدون ردا مشتركا مع حماس أو عمليات في الضفة أو شغلة لها نتائج.)

הם יודעים שכואב לנו חיילים הרוגים הם מחפשים מטרה כזה.

(يعلمون كم صعب علينا أن نرى جنودنا قتلى هم ينتظرون أمرا كهذا)

מה התרחיש הכי גרוע הזה? מה הם מתכננים כרגע?

באמת רוצה לשמוע

(ما هذا السيناريو السيء..ماذا يخططون الآن..عن جد افيدوني)

זה ניצחון מבחינתם להשאיר אותך בלי תשובות.

(هذا انتصار كبير لهم أن يترككوك بلا إجابة)