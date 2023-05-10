محور المقاومة (للرسالة): غزة ليست وحدها في المواجهة

أكدت قوى في محور المقاومة، أن قطاع غزة لا يقاتل لوحده في المواجهة، وأن المحور بكل ‏مكوناته جاهز للتدخل وقت الحاجة التي تقررها قيادة المقاومة.‏

جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ(الرسالة نت)، ردا على التصعيد الصهيوني ضد قطاع غزة، ‏والذي بدأ باستهداف ثلاثة من قيادة سرايا القدس، واستشهاد عدد من المواطنين.‏

‏تحت التصرف‏

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد، أنّ رد المقاومة قوي، ومحور ‏المقاومة جزء لا يتجزأ من الرد.‏

وقال الأسد لـ(الرسالة نت): "إمكانيات ورجال المحور تحت تصرف المقاومة الفلسطينية عند ‏استدعاء الأمر، وهذا أمر تقدره قيادة المقاومة ومحورها، وهو في حالة تنسيق دائم".‏

أنصار الله اليمني: المقاومة في المحور تحت تصرف المقاومة الفلسطينية دائما

‏ محور موحد!‏

من جهته، قال عضو المجلس السياسي للمقاومة الإسلامية العراقية حركة النجباء الدكتور فراس ‏الياسر، إنّ الاحتلال يحاول إعادة هيبته بعدما تهاوت منذ سيف القدس، وهي محاولات بائسة ‏تظهر أزمة قيادة الكيان، وتنطلق من موقف ضعف.‏

وأضاف الياسر لـ(الرسالة نت): "جريمة الاحتلال بغزة ليست بمنأى عن محاولات خلط الأوراق في ‏المنطقة في ضوء المتغيرات الحاصلة".‏

النجباء العراقية: ننطلق من موقف موحد في رد نوعي على جريمة الاحتلال

وتابع: "محور المقاومة ينطلق من موقف موحد في رد نوعي على جريمة الاحتلال".‏

وأيده القيادي في هيئة الحشد الشعبي والنائب عنها في البرلمان العراقي حسن فدعم الجنابي، ‏الذي أكدّ أن دور محور المقاومة في هذه المرحلة، هو الوقوف بشكل مشرف تستحقه فلسطين، ‏وأن يدافع عن غزة".‏

وقال الجنابي لـ(الرسالة نت): "هذه الجريمة جاءت لمحاولة الاحتلال التهرب من أزماته الداخلية".‏

الحشد العراقية: دورنا الوقوف بشكل مشرف تستحقه فلسطين

‏ موقف حازم!‏

من جانبه، قال محمد آخوند أفغاني رئيس الجالية الأفغانية بسوريا، إنّ إصرار الاحتلال على ‏نهجه التعسفي واستمرار مجازره ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها الهجوم على غزة عشية ذكرى ‏النكبة الفلسطينية، يتطلب موقفاً حازماً عربياً وإسلامياً للحد من تلك الجرائم والحفاظ على أرواح ‏الفلسطينيين ومنع تكرار أسلوب الاستهتار بها.‏

وأضاف: "في الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتداءات، فإننا نحث منظمة المؤتمر الإسلامي ‏وجامعة الدول العربية على سلوك الطرق الدبلوماسية لحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ‏على اتخاذ خطوات جادة بحق الكيان وتوفير الحماية اللازمة لشعبنا الفلسطيني المظلوم".‏

يجدر أن حزب الله قد أصدر بيانا، أكد فيه وقوفه مع كل الخطوات التي تتخذها قيادة المقاومة في ‏ثأرها على العدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.‏

وفي منتصف رمضان الماضي، انطلقت العشرات من القذائف الصاروخية من جنوب لبنان صوب ‏المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال بحق المرابطين والمرابطات وتنكيله ‏بهم.‏

‏ مقاومة حاضرة!‏

بدوره، أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران ناصر أبو شريف، أنّ المقاومة لا تقاتل في ‏غزة وحدها، وهناك مقاومة حقيقية في الضفة وهناك مقاومة فلسطينية حاضرة في جنوب لبنان.‏

الجهاد: أطراف المحور على استعداد للتدخل وهي داعم وسند دائم

وقال أبو شريف لـ(الرسالة نت)، إنّ محور المقاومة يساند ويؤازر المقاومة بغزة، متابعا: "أطراف ‏المحور كلها مستعدة للتدخل وقت الحاجة، وهي في حالة دعم وإسناد دائم، والمقاومة بغزة لديها ‏القدرة على الرد بقوة وحزم بما يوازي الجريمة".‏

وشدد على أن الرد الفلسطيني جاء موحدا، وليفهم الاحتلال أن الدم الفلسطيني ليس مستباحا.‏