35 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في سياق الرد على جريمة الاحتلال باغتيال 3 من قادة المقاومة في قطاع غزة.

وتأتي عمليات المقاومة في الضفة، بالتزامن مع إعلان الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية، عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار"، والتي تمثلت بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف الاحتلال، رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد جرى توثيق 35 عملا مقاوما، أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

ووثق معطى، 10 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين، إلى جانب إحراق حافلة للمستوطنين و4 عمليات تصدي لهم، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط والرام، فيها تصدى المواطنون للمستوطنين في العيساوية وأحرقوا حافلة للمستوطنين.

أما في رام الله، فقد اندلعت مواجهات في دير دبوان وكفر نعمة، وتصدى للمستوطنين، فيما شهدت جنين عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.

وأصيب جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في طوباس، التي اندلعت فيها مواجهات مع قوات الاحتلال، بينما أطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة حومش بنابلس.

وفي طولكرم، أطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة بيت حيفر، ومخيم طولكرم، حيث اندلعت مواجهات في المخيم مع قوات الاحتلال.

وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركباتهم في عزون بقلقيلية، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في أريحا.

كما أطلق مقاومون النار في بيت فجار ببيت لحم وسعير وبيت أمر بالخليل، واندلعت مواجهات في كل من مخيم عايدة وتقوع وحوسان، وسعير وبيت أمر بالخليل.