شاهج: دمار وإصابات في مستوطنات غلاف غزة

أكدت مصادر عبرية وقوع أضرار وعدد من الإصابات في أوساط المستوطنين، إثر قصف للمقاومة الفلسطينية بوابل من الصواريخ استهدف مستوطنتي سديروت وعسقلان، في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة الجزيرة، وقوع دمار كبير في إحدى مناطق عسقلان جراء سقوط صاروخ دمّر مركبة للمستوطنين ومباني مجاورة، فيما أصيب مستوطن بجراح حرجة في قصف آخر على مستوطنة سديروت.

وأكد الإعلام العبري وصول 16 مستوطنا إلى مركز برزيلاي الطبي، من بينهم 8 ضحايا قلق و8 مصابين بجروح مختلفة نتيجة هروبهم إلى غرفة الطوارئ أثناء الإن.





















