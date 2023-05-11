الاحتلال يغتال على الغالي قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس

اغتالت طائرات الاحتلال فجر الخميس، قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري علي غالي.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب: "ننعي الشهيد القائد المجاهد علي حسن غالي "أبو محمد"- عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

وارتقى ثلاثة شهداء، أحدهم القائد في الوحدة الصاروخية لسرايا القدس، وأصيب آخرون منهم نساء وأطفال، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بقصف شقة سكنية دون إنذار في مدينة حمد بخانيونس.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ تجاه الطابق الخامس في عمارة سكنية بمدينة حمد المكتظة بالسكان، وأحدثت به دماراً هائلاً.