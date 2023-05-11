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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
غرفة العمليات المشتركة ..
11 مايو 2023 . الساعة: 12:44 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282972
كلمات مفتاحية
غزة تحت القصف
حرب غزة
العدوان على غزة
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