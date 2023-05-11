نافعة (للرسالة): المقاومة تدير جولة المواجهة بحكمة واقتدار

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، إنّ المقاومة أدارت هذه الجولة من ‏المواجهة ومازالت، بحكمة وتريث وعدم انفعال وفضلت عدم الرد المباشر على العملية الكبيرة التي ‏استهدفت قادة كبار من سرايا القدس‎.‎

وأرجع نافعة في مقابلة خاصة بـ(الرسالة نت) تريث المقاومة في الرد، إلى حاجتها للتشاور بين ‏كل فصائل المقاومة ليكون الرد منسقاً، وبالتالي فإن ذلك يحتاج المزيد من الوقت‎.‎

وقال إنّ المقاومة لاحظت حالة الاستنزاف داخل (إسرائيل) دون اللجوء إلى الرد، وحالة الهلع ‏لتؤكد (للإسرائيلي) بأن المقاومة موجودة وجاهزة وقادرة على إحداث خسائر وهذا دعاها للتأخر ‏كذلك‎.‎

وأضاف: "المقاومة قررت ألا تُستدرج من جانب العدو (الإسرائيلي) في معركة ربما يريد أن ‏تحدث‎".‎

وذكر أن الأداء السياسي للمقاومة الفلسطينية في هذه الجولة كان جيدًا، "فالشعب الفلسطيني بات ‏مقتنعًا بأنه لا صوت يعلو على صوت المقاومة، وبأن التسوية السياسية مع (اسرائيل) لم يعد لها ‏مبرر‎".‎

وتابع نافعة: "هذه الجولات التي تتكرر بين الحين والآخر الخاسر الرئيس فيها السلطة الفلسطينية، ‏والتي تقف تشاهد الأحداث فقط‎".‎

وفي السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المؤسف أن يظل التعاون الأمني ‏قائمًا بين السلطة الفلسطينية و(اسرائيل)‌‎.‎

‎ ‎ورأى أن الشعب الفلسطيني يعتبر المقاومة الوسيلة الوحيدة لحماية حقوقه ومصالحه‎.‎

ونوه إلى أن وجود غرفة عمليات مشتركة للمقاومة أمر ضروري جدًا، متمنيا أن تكون هناك وحدة ‏بين كل فصائل الشعب الفلسطيني وأن تتم بينهم المصالحة‎.‎

ودعا إلى وجود حركة وطنية فلسطينية واحدة تتحدث بصوت سياسي واحد، وتستخدم السلاح ‏بطريقة منظمة، مستدركا؛ "لكن أرى أن المقاومة الفلسطينية على الطريق الصحيح، وهي الخيار ‏الوحيد أمام الشعب الفلسطيني‎".‎