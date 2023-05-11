3 شهداء واصابات باستهداف طائرات الاحتلال خانيونس والشجاعية

استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال (الإسرائيلي)، منزلا يعود لعائلة أبو دقة في بلدة بني سهيلا، بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن وصول شهيد و4 إصابات بجراح مختلفة إلى مستشفى غزة الأوروبي من شرق خانيونس.

وأفاد مراسلنا، بأن الشهيد هو أحمد أبو دقة القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأحد أعضاء مجلسها العسكري. ونشر جيش الاحتلال مشاهد مصورة للحظة استهدافه للمنزل الذي كان يتواجد بداخله القائد في سرايا القدس أحمد أبو دقة.

كما وبعد ساعة زفت كتائب المجاهدين الشهيد القائد الميداني محمد سليمان خليل دادر والشهيد حسين يوسف عبدالله دلول إثر استهدافهم من طائرات الاحتلال شرق حي الشجاعية أثناء أداء واجبهم الجهادي في معركة "ثأر الأحرار".

