ثأر الأحرار ثأر الأحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

رشقة صاروخية ضخمة توقع أضرار كبيرة وإصابات جنوبي تل أبيب

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

الرسالة نت

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية ضخمة باتجاه تل أبيب، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة في رحوفوت جنوبي تل أبيب. أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية ضخمة باتجاه تل أبيب، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة في رحوفوت جنوبي تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع 5 إصابات، إحداها حرجة جراء سقوط صاروخ على مبنى في رحوفوت جنوبي تل أبيب.

وأظهرت مقاطع فيديو دمارًا كبيرًا في المبنى المكون من 4 طوابق بعد قصفه من صواريخ من قطاع غزة.

وقد سمعت أصوات انفجارات في مدينة الرمل بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.

كما دوت صافرات الإنذار في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية من غلاف غزة حتى جنوبي تل أبيب.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282993

كلمات مفتاحية

المقاومة ثأر الأحرار

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر