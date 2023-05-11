رشقة صاروخية ضخمة توقع أضرار كبيرة وإصابات جنوبي تل أبيب

أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية ضخمة باتجاه تل أبيب، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة في رحوفوت جنوبي تل أبيب. أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية ضخمة باتجاه تل أبيب، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار كبيرة في رحوفوت جنوبي تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع 5 إصابات، إحداها حرجة جراء سقوط صاروخ على مبنى في رحوفوت جنوبي تل أبيب.

وأظهرت مقاطع فيديو دمارًا كبيرًا في المبنى المكون من 4 طوابق بعد قصفه من صواريخ من قطاع غزة.

وقد سمعت أصوات انفجارات في مدينة الرمل بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.

كما دوت صافرات الإنذار في عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية من غلاف غزة حتى جنوبي تل أبيب.