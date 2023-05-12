صواريخ المقاومة تصل مدينة القدس المحتلة

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الجمعة، إطلاق رشقات صاروخية متتالية على مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، ومدينة القدس المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن 20 صاروخًا أطلق من قطاع غزة خلال الدقائق الأخيرة، وأحد الصواريخ سقط داخل دفيئة زراعية في أشكول.

ودوت صفارات الإنذار لأول مرة منذ بداية التصعيد في بيت شيمش غرب مدينة القدس المحتلة.



كما دوت صفارات الإنذار في ألون شفوت والعازر وإفرات وبيتار عيليت وبات عاين وجفاعوت وهار جيلو وكفار عتصيون, ونافيه دانيئيل جنوب بيت لحم.

ونقلت مصادر إعلامية عبرية، أن صفارات الإنذار دوت في "نتيف هعسراه"، ومستوطنات الغلاف، "نير عوز"، "نيريم"، و"العين الثالثة"، "إيرز"، "عتصيون"، "ألون شفوت"، "العازر"، "إفرات"، "بيتار عيليت"، "بات عاين"، "جفاعوت"، "هار جيلو"، "كفار عتصيون"، ومدينتي القدس وبيت لحم.

وأعلن جيش الاحتلال أنه للمرة الثانية خلال هذه الجولة: تفعيل منظومة مقلاع داود للتصدي لصاروخ نحو منطقة القدس

علما أن تكلفة الصاروخ مليون دولار.

وبحسب تقديرات (إسرائيلية)، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت 866 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف ومدن الاحتلال منذ بدء العدوان؛ ما أوقع قتيلا وإصابات عدا عن أضرار مادية جسمية.