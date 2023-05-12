الإعلام الحكومي: 31 شهيد وتضرر مئات المنازل منذ بداية العدوان

قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف:" إن 31 شهيدًا ارتقوا خلال أربعة أيام من العدوان بغزة، إضافة إلى إصابة 109 مواطن، منها 6 إصابات خطيرة ومتوسطة، نجم عن هذا العدوان الاضرار التي حصرتها طواقم".

وأضاف أنه تم حصر هدم 8 مباني بشكل كلي بمجموع 28 وحدة سكنية، كما تضررت أكثر من 500 وحدة بشكل بليغ وجزئي و 37 وحدة باتت غير صالحة للسكن، و495 تضررت بشكل جزئي وبليغ.

وبين معروف أن العملية التعليمية توقفت بشكل كامل فيما تضررت عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم جراء القصف القريب منها.

على صعيد القطاع الزراعي، ذكر معروف أن الصيد في بحر غزة متوقف منذ بداية العدوان، وتم منع خروج أكثر من 3 آلاف صياد إلى البحث عن رزقهم، إضافة إلى اغلاق المعابر التجارية ومنع تصدير أكثر من 600 طن.