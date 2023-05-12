القيادي سعيد: معركتنا مع الاحتلال معركة وجود وإرادة

أكد د. عبد الجبار سعيد عضو قيادة حركة حماس في الخارج، أن "العدوان الصهيوني الجاري على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، يؤكد أن معركتنا مع هذا العدو المجرم هي معركة وجود وإرادة وتحدي، المنتصر فيها نحن وشعبنا أولاً وآخراً بإذن الله، رغم ارتقاء الشهداء، وزيادة الإصابات، والدمار الهائل، لكننا بإرادتنا وإيماننا بحقنا في مواجهة هذا الاحتلال، والدفاع عن أنفسنا أقوياء، سننتصر عليه عاجلا أو آجلا".

وأضاف أننا "ندعو شعبنا الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين المحتلة وما حولها للضغط على هذا الاحتلال ومواجهته في كل نقاط الاشتباك، وتلقينه درساً يدرك من خلاله فشله في التفريق بين أبناء الشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته البطلة، التي أكدت أننا جميعا موحدون في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني، الذي يقابله شعبنا بإشعال الأرض تحت أقدام الغزاة الذين سيرون من مقاومتنا ما لم يتوقعوه، ولم يكن في حسبانهم، وصولا لوقف هذا العدوان نهائياً".

ووجه سعيد التحية والشكر "لأبناء شعبنا في الشتات وأمتنا العربية والاسلامية على وقوفهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وندعوهم لمزيد من الدعم ونصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة عموما، وقطاع غزة خصوصا، مما يؤكد أننا نرى في شعبنا المنتشر في دول الشتات والمهجر شريكاً أساسياً في هذه المعركة، لأن شعبنا الفلسطيني يستند لأمته في صموده ومواجهته لهذا العدوان الصهيوني".

ودعا إلى "مزيد من تفاعل الأمة بكل أطيافها، وقياداتها السياسية والإعلامية والحزبية والجماهير والشعوب في كل مكان، مع شعبنا الفلسطيني، وقضيتنا الوطنية العادلة، مما يستدعي مزيدا من الحشد وإيصال صوتنا للعالم، والضغط عليه لوقف سياسته المنحازة للاحتلال، واتباع سياسة المعايير المزدوجة المائلة دائما لصالح العدوان الصهيوني، بجانب توفير كافة أشكال الدعم والإسناد المادي والمعنوي".