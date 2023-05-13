المالية بغزة تعلن عن موعد صرف راتب شهر إبريل

أعلنت وزارة المالية عن صرف دفعة راتب شهر 4/2023 وذلك غداً الأحد بنسبة 60%وبحد أدنى 1800 شيقل في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

وأكدت المالية، أنها عملت جاهدة طوال الأيام الماضية لتجاوز عقبات عديدة اعترضت جهود صرف الراتب، وتم تجاوزها.

وترحمت المالية على شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الغاشم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وتقدمت بالشكر الكبير لجهود موظفينا في كافة مواقع عملهم، الذين ما تخلوا عن مسئولياتهم وثبتوا بالميدان في سبيل أداء واجبهم الوطني والوظيفي، رغم صعوبة الحال وعظم المخاطر.