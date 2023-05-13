سرايا القدس: استهدافنا مواقع حساسة للعدو بصواريخ موجهة

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها "تمكنت من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققة إصابات مؤكدة".

وأضاف السرايا، في بيان مقتضب، اليوم السبت: "إن مجاهدينا تمكنوا من استهداف مواقع حساسة للعدو، وتحقيق إصابات مؤكدة، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات (إسرائيلية) عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن اسشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.