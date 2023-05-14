مواجهات واشتباكات إثر اقتحام الاحتلال نابلس

تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة، صباح اليوم الأحد لاقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس.

وأفادت الإغاثة الطبية الفلسطينية، بإصابة مواطنين بالرصاص والشظايا، ونحو 20 بالاختناق بقنابل الغاز خلال العدوان (الإسرائيلي) على نابلس.

وبدأ عدوان الاحتلال بمحاصرة قوات (إسرائيلية) خاصة، لمنزل في حي القيسارية بالبلدة القديمة، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر شارعي روجيب والقدس.

وبعد اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات استهدفت الآليات العسكرية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين اياد التكروي ومصعب مظهر من البلدة القديمة.

وتخلل الاقتحام مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت في منطقة المجمع الشرقي بنابلس.

كما اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في حارة الجبالية والقيسارية ومنطقة المسلخ وكرم عاشور.

ويأتي اقتحام نابلس، بعد يوم من استشهاد الشابين وسيم عدنان الأعرج 19، وسائد جهاد مشه 32 عاماً، بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة.

وخلف اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة صباح يوم أمس السبت، شهيدين وعشرات المصابين، 3 منهم بالرصاص الحي بينهم سيدة 50 عاماً بجراح خطيرة.

ومنذ بداية العام استشهد 116 فلسطينياً في الضفة والقدس المحتلة منذ بداية عام 2023، بينهم 22 طفلا دون سن الـ18.