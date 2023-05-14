"تجمع النقابات الفلسطينية" يدعو لضرورة فضح إجرام الاحتلال على غزة

دعا تجمع النقابات الفلسطينية، اليوم الخميس، مؤسسات حقوق الإنسان لضرورة فضح إجرام الاحتلال الصهيوني ومساندة الشعب الفلسطيني.

وطالب التجمع خلال بيان له، النقابات العربية والإسلامية والدولية بالعمل على نشر مظلومية الشعب الفلسطيني وزيادة مساحة التعاضد مع فلسطين".

وأضاف: "ندعو جميع النقابات إلى الوقوف بجانب أبناء مهنتهم بصفة خاصة وأبناء شعبهم بصفة عامة، خاصة بعد العدوان (الإسرائيلي) الغاشم الذي استمر لـ 5 أيام على قطاع غزة.

وتابع: "يجب على مؤسسات المجتمع المدني بكافة قطاعاتها العمل على دعم صمود أبناء شعبنا بكل إمكاناتهم، موضحاً أن هذا يعتبر من الواجب تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الصامد".

ووجه التجمع التحية لكافة طواقم العمل النقابي، ومنهم العاملين في القطاع الصحي، والدفاع المدني وأطقم الداخلية والبلديات والوزارات بكافة تخصصاتهم، والصحافيين فرسان الحقيقة، الذين واصلوا الليل بالنهار في عملهم، وكافة الذين شاركوا في صد العدوان.

وترحم في نهاية بيانه على الشهداء الأبرار الذين ارتقوا خلال العدوان (الإسرائيلي) الغاشم على أبناء شعبنا الفلسطيني، سائلاً من الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والسلامة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.