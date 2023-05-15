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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحامات في الضفة

الرسالة نت-الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الاثنين، مواطنين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام طحاينة، وشادي العمري من السيلة الحارثية قرب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامي جرادات من بلدة سعير (شرقًا)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والشاب أمير عصافرة.

وشملت الاعتقالات (الإسرائيلية) الشاب طارق صالح، ومهراج شحادة من مخيم طولكرم، وطارق صالح من رام الله.

وشهدت الضفة الغربية فجر وصباح اليوم، عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق، بينها بلدة عارورة شمال غرب رام الله، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

واستشهد فجر اليوم الاثنين الشاب صالح محمد صبرة 22 عاماً، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس ومخيم عسكر.

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