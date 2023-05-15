الأسرى في سجون الاحتلال يبدأون الإضراب عن الطعام

بدأ الأسرى في سجون الاحتلال اليوم الاثنين، الإضراب عن الطعام ليوم واحد كخطوة أولى من خطواتهم النضالية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير القائد وليد دقة، وإنهاء عزل كافة الأسرى الرفاق.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم، إن الأسرى في سجون الاحتلال شرعوا بتنفيذ خطوة احتجاجية أولية بإرجاع وجبات الطعام في كافة السجون والأقسام.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة هي باكورة خطوات قادمة للحركة الأسيرة للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة، ودعم حراك الأسرى الإداريين الذي سيبدأ خلال أيام قليلة للمطالبة بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تستنزف أعمار أكثر من ألف أسير في السجون.

وأكدت على الإبقاء على حالة الدعم والإسناد للأسرى في خطواتهم، وتصعيد الحراك الشعبي والرسمي دعمًا لهم وضمان نجاحهم في مواجهة السجان.