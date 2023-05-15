النكبة الفلسطينية.. كتب تحكى تاريخ فلسطين منذ بداية الاحتلال (الإسرائيلي)

تمر اليوم الذكرى 75 على صدور قرار مجلس الأمن رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود، وذلك بعد أيام من إعلان تأسيس دولة الكيان (الإسرائيلي)، وهو القرار الذي اعتبره البعض سببا مباشرا فى انتصار الجيوش (الإسرائيلية)، ومن ثم بدأ النكبة واحتلال فلسطين.

وفى الذكرى الـ75 لنكبة فلسطين عام 1948 التى أسفرت عن إعلان قيام (إسرائيل) بعد هزيمة العرب والفلسطينيين وتشريد سكان فلسطين والسيطرة على أراضيهم، نعرض أبرز الكتب التى تناولت النكبة، ومنها:

معنى النكبة

لو أردنا أن نتعمق حول ما كتب فى الموجة الأولى التى أعقبت هزيمة 1948 لوجدنا أن المفكر "قسطنطين زريق" كان أول كاتب عربى التفت إلى ضرورة تشخيص أسباب الهزيمة،‏ فأصدر كتابه "معنى النكبة" الذي كان علامة على موجة النقد الذاتى التى أعقبت الهزيمة، وقد صدر فى بيروت عام ‏1948، وقد أعاد مركز دراسات الوحدة العربية طباعته لاحقاً. ‏

وتكمن أهمية الكتاب فى أنه لم يقف عند الأسباب العسكرية وحدها‏،‏ كما أنه لم يقنع بالتأكيد التقليدى على دور الاستعمار‏، لكنه تطرق إلى الأسباب الحضارية والاجتماعية والسياسية‏.

الجذور الاجتماعية للنكبة

"الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1858 – 1948" كتاب لـ أكرم حجازى، يفند أسطورة تخلى الفلسطينيين عن أراضيهم لليهود، من خلال دراسة مُعمّقَة لأنماط الملكية والإنتاج العربية وطبيعة العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمجتمع فى فلسطين خلال العهدين العثمانى وعهد الانتداب البريطانى عقب الحرب العالمية الأولى، وأخيرًا التسلل اليهودى داخل الأراضى العربية منذ نهايات القرن التاسع عشر ودور الكولونيالية البريطانية فى تجهيز البنية التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأراضى الفلسطينية للصهيونية قبيل النكبة.

النكبة الفلسطينية فى الحيز الإسرائيلي

كتاب "النكبة الفلسطينية فى الحيز العام (الإسرائيلي): جذور الإنكار وذرائع المسؤولية"، من تأليف كل من أمل جمال وسماح بصول، وهو صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

يركز الكتاب على مناهج هيكلة العقائد والمدارك الخاصة بالنكبة الفلسطينية فى الوعى الجماعى (الإسرائيلى) كما تتكشف فى الخطاب الإعلامى فى (إسرائيل)، ويهدف الكتاب إلى الوقوف على مدى الاعتراف (الإسرائيلى) بالنكبة الفلسطينية أو التنكر لها، ومدى قبول المسؤولية عن وقوعها، وتحمل أنماط الاعتراف بالنكبة، والتنكر لمجرد حدوثها أو المسؤولية عنها، ما قد يمكّننا من الإطلال على الشكل الذى يُنظر فيه إليها داخل الحيز العام (الإسرائيلى)، وعلى مدى كون النكبة وذاكرتها عنصرين مهمين فى بلورة الأنماط السلوكية لدى الجمهور (الإسرائيلى) فى السنين الأخيرة.





نكبة 1948: أسبابها وسبل علاجها

وهو من الكتب المهمة فى هذا المجال، ويضم كتابات أربعة من رجال الفكر العرب البارزين، الذين اختارهم وليد الخالدى، وهم: المؤرخ السورى الدكتور قسطنطين زريق، والدكتور الطبيب جورج حنا اللبناني، والفلسطينيان المحامى والسياسى موسى العلمي، وعالم الرياضيات قدرى حافظ طوقان. فهم يختصرون الكتابات الأولى عن النكبة: الأول كتاب "معنى النكبة" السالف الذكر، والثانى كتاب "طريق الخلاص" الصادر عن دار الأحد فى سنة 1948 أيضاً. والكتاب الثالث "عبرة فلسطين" الصادر عن دار الكشاف فى سنة 1949، والكتاب الرابع بعنوان "بعد النكبة" الصادر عن دار العلم للملايين فى سنة 1950.



