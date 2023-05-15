ذكرى النكبة تتجسد من خلال معرض في ماليزيا

تزامنا مع ذكرى النكبة، افتتح مركز هاشم ساني الماليزي للدراسات الفلسطينية، اليوم الاثنين، معرض "إحياء ذكرى النكبة" في جامعة "ملايا" بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة حركة المقاطعة "BDS"، وجمعية أصدقاء فلسطين، بتمويل من مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين_ ماليزيا.

وشمل المعرض الذي حضره شخصيات بارزة ووازنة في ماليزيا، 4 زوايا، الزاوية الأولى، خصصت لنشر عشرات الصور التي توثق النكبة الفلسطينية عام 1948 والتهجير، تم عرضها على نموذج مجسم لجدار الفصل العنصري، وخصصت الزاوية الثانية لعرض المنتجات الفلسطينية وكل ما يرمز للقضية الفلسطينية مثل الكوفية، ومجسمات خشبية لخارطة فلسطين.

واستهدف المعرض طلبة الجامعة لتعريفهم بنكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة حتى الآن بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وقد تفاعل الطلبة مع ما رأوه في المعرض، من خلال الزاوية الثالثة في المعرض بكتابة رسائل دعم وتضامن للشعب الفلسطيني على لوحة كبيرة، كما قاموا بوضع بصماتهم على مجسم لخارطة فلسطين في الزاوية الرابعة، للتأكيد على أن هذه الأرض فلسطينية.

وشهد المعرض إقبالا واسعا من الطلبة، وسيستمر المعرض ليومين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لزيارته.