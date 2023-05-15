الجماعة الإسلاميةللرسالة: قيادة الغرفة المشتركة للمقاومة حكيمة

قال د.بسام حمود نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان ومسؤولها في الجنوب، إن قيادة الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية حكيمة، مضيفا: " المقاومة تقودها قيادة حكيمة مجسدة بـ(الغرفة المشتركة)".

وأضاف حمود في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": " هذه المقاومة الشريفة التي لا تدافع فقط عن غزة، وأهل فلسطين، إنما عن شرف الأمة وكرامتها، وباتت عنوان العز والفخار لكل مسلم".

وأكدّ أن تصدي المقاومة للعدو يثبت لنا كل مرة بأنها مقاومة فتية، متجددة برجال شجعان وقيادة حكيمة، وتمتلك من الخبرة ما أبهرت به العالم وفاجئت به الكيان الصهيوني الغاصب.

ووجه حمود رسالة للشعب الفلسطيني، قال فيها، "لقد أكرمكم الله بأن جعلكم على هذا الثغر من ثغور الإسلام، ونحن المحاصرون وأنتم الأحرار، إلتفوا حول مقاومتكم واحموا ظهرها".

واطلقت المقاومة "ثأر الأحرار" ردا على اغتيال الاحتلال لعدد من قيادات سرايا القدس، في جولة اعترفت الأوساط السياسية والإعلامية العبرية بسقوط مدوي فيها.