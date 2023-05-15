نافعة للرسالة: الغرفة المشتركة وحدّت المقاومة

وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة، أداء المقاومة في غزة بـ"المتميز"، قائلا: " اتسم بالتريث والصلابة، والثمن الذي دفعته المقاومة كان فادحًا، لكن كان من الصعب تجنبه".

وأكدّ نافعة لـ"الرسالة نت" أنّ العدو حاول إشاعة الخوف وإجبار المقاومة للصمت وللأبد، وكانت تحاول ضرب وحدة المقاومة، وهو الأمر الذي فشل عبر غرفة العمليات المشتركة التي وحدّتها.

وأوضح ـأنّ المقاومة كبدّت العدو خسائر فادحة ولو لم تكن في الأفراد، إنما على الصعيد النفسي والاستراتيجي، والإسرائيليين أدركوا أنهم أمام شعب لا يقهر.

وختم بالقول: "رسالتي للشعب الفلسطيني، بأنكم لستم وحدكم وتقف وراءكم كل الشعوب العربية المقهورة، وتتمنى أن تتمكنوا من توحيد صفوفكم وإعادة بناء منظمة التحرير، على أسس جديدة لتوحيد طاقة الشعب الفلسطيني كافة".

وتضم الغرفة المشتركة قوى المقاومة المقاتلة في الميدان بقطاع غزة، وأعلن عن تشكيلها عام 2018.