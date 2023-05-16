تواصل عملية الاقتراع في انتخابات مجلس اتحاد طلبة (النجاح)

تواصلت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة الكتلة الإسلامية إلى جانب 3 كتل طلابية أخرى.

وذكرت لجنة الإشراف على الانتخابات أن "نسبة الاقتراع بلغت 48.9 بالمئة حتى الساعة الثانية عشر ظهراً"، فيما ستغلق صناديق الاقتراع الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم.

وسيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع، وتتنافس أربع قوائم انتخابية على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة لعام 2023، وهي كتلة جبهة العمل الطلابي، وحركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، وتحالف القطب الطلابي الديمقراطي.

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، جموع الطلبة لأوسع مشاركة في انتخابات مجلس الطلبة المقررة اليوم الثلاثاء، ونظمت مهرجاناً انتخابياً مميزاً أمس، في ساحة الجامعة، بحضور كبير من الطلبة، وكلمات قوية لمرشحي الكتلة ونشطائها.

كما حظيت الدعاية الانتخابية الصامتة للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، باهتمام وإقبال طلابي واسع.

وعرضت كتلة فلسطين المسلمة دعايتها التي لم يغب عنها المشهد الوطني، في الساحات الرئيسية للحرم الجامعي القديم والجديد، وكلية هشام حجاوي وكلية الزراعة (خضوري).

وتضمنت عروض الكتلة برنامجها الانتخابي، ووعودها بعدم السماح بأي زيادة على أسعار الساعات الدراسية كما حدث في زمن المجالس السابقة.

وأكدت كتلة فلسطين المسلمة التي تحمل الرقم 4 أنها ستبقى مع الطلبة من التسجيل حتى التخرج، وستظل لهم درعاً حصيناً وسداً منيعاً.