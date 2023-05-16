كتائب الناصر تكشف النقاب عن تأسيس (مجموعات الصياد الإلكتروني)

أعلنت كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين عن تأسيسها مجموعات الصياد الإلكتروني.

وقالت الكتائب في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته واشتعال الحملة المسعورة التي يشنها العدو ضد مقدرات شعبنا، ينبري مجاهدو كتائب الناصر صلاح الدين من جديد للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ومواجهة العدو في كل الميادين".

وأضافت: "وها هي كتائب الناصر تقتحم غمار الحرب الالكترونية مع العدو الصهيونية، لتواجه كيان الإحتلال وترسانته الحربية والتكنولوجية الهائلة والمدمرة، لينضم مجاهدونا إلى أحرار العالم وكل رافض لهذا المحتل الجاثم فوق أرضنا الفلسطينية".

وتابعت: "إننا في كتائب الناصر نعلن عن تأسيس وحدة جديدة من الوحدات النوعية في الكتائب، "مجموعات الصياد الالكتروني" بعد محاولات عديدة، نجحت في النهاية لتشكيل هذه الوحدة الجديدة، تمهيداً لتشكيل جيش الناصر الالكتروني".

وأكملت: "نهدي هذا العمل الخالص لله تعالي, ثم لشعبنا الفلسطيني، ونتوعد العدو بضرباتنا القاصمة والنوعية، لمواقعه وقبته الحديدية ومنظومته الالكترونية.

وكشفت الكتائب لأول مرة عن المهمات التي قام بها مجاهديا خلال الفترة الماضية.

وأشارت أن قناة مجموعات الصياد الالكتروني عبر التلجرام هي https://t.me/alsayyaad2000، والتي سيتم من خلالها نشر كل ما يتعلق من تصريحات وأخبار .