القيادي أبو صبحة: الكتلة الإسلامية هي الصوت الحقيقي للطالب الحريص على مصلحة الطلبة

قال القيادي في حركة حماس، محمد أبو صبحة، إن الكتلة الإسلامية هي الصوت الحقيقي للطالب الحريص على مصلحتهم وعلى القيام بواجبه على أكمل وجه.

وتقدم أبو صبحة بالتهنئة والمباركة لإخواننا وأبنائنا وطالبتنا في جامعة النجاح الوطنية، مضيفا: "نبارك لهم هذه العرس الوطني وفوز الكتلة الإسلامية التي ستكون الصوت الحقيقي للطالب الحريص على مصلحة والقيام بواجبه على أكمل وجه.

وأكد أن المباركة الحقيقية بأن جرى هذا العرس الانتخابي الديمقراطي، حاثا الطلبة على الحفاظ على العملية الانتخابية وعدم السماح لأحد أن يسلبهم هذا الحق، فالانتخابات حق وواجب.

واستنكر أبو صبحة الظواهر السلبية التي حصلت بعد إعلان النتائج، متابعا: "لا نريد لها أن تتكرر في واقعنا بشكل عام وفي الجامعات بشكل خاص".

وحصدت الكتلة التي مثلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪؜ من اجمالي عدد الطلبة.

وحصلت على ما مجموعه 7264 صوتًا، والشبيبة الطلابية 6986، وأبو علي مصطفى 516، بالإضافة لـ 197 صوتًا كانت لكتلة "تحالف القطب الديمقراطي" التي لم تستطيع حسم أي مقعد في المؤتمر العام.

وأكدت الكتلة في بيان لها أن هذا الفوز الكبير تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وشكرت إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على هذا الجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الرائع.