الاحتلال يتخذ قرارًا بهدم منزل الأسير كمال جوري بنابلس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، أن قائد القيادة الوسطى وقع على أمر هدم منزل الأسير كمال جوري.

وسابقًا، أعلن جيش الاحتلال، عزمه هدم منزل الأسير جوري، الذي تنسب له سلطات الاحتلال تنفيذ عملية إطلاق نار برفقة الأسير أسامة الطويل، قرب قرية دير شرف غرب مدينة نابلس، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال، أنه أبلغ عائلة الأسير جوري أنه يعتزم هدم المنزل الذي كان يسكن فيه والواقع في مدينة نابلس، وذلك في أعقاب أمر الهدم والمصادرة الصادر ضد منزل الأسير الطويل في 21 نيسان/ أبريل الجاري.